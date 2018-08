Trenden fra helvete

Du skal høre mye før ørene detter av, heter det jo. Så er du en kvinne i overgangsalderen, bør du kanskje finne frem noe dobbeltsidig tape nå.

Med den voldsomme varmen som har vært i sommer, trodde jeg det var heteslag jeg hadde fått da jeg så en sak fra KK om at overgangsalderen har blitt trendy.

Nå klinker nemlig moteindustrien til med en ny trend de kaller «Menocore». Navnet er en forkortelse av «menopause», det engelske ordet for overgangsalder. Nå er det altså trendy for kvinner å kle seg som om de var i overgangsalderen.

Den internasjonale toppbloggeren Leandra Medine Cohen bak bloggen Manrepeller, har lansert begrepet og prøver å forankre trenden i noe kvasifeministisk svada om protest mot utseendefokuset og at kvinner derfor vil kle seg som om de var i overgangsalderen. Noe som angivelig skal være synonymt med formløse, flagrende klær.

Bloggeren Manrepeller lanserte begrepet Menocore. Foto: Skjermdump/Instagram / Manrepeller

Bare tanken om at kvinner i overgangsalderen er en homogen gruppe som kler seg på samme måte, er jo ikke bare helt hysterisk latterlig, men rett og slett frekt!

Og når den norske KK-journalisten maler følgende bilde av oss kvinner i overgangsalderen, ja da må man jo bare legge seg ned på gulvet og hyle i latter:

«Tenk deg en kvinne på 50 pluss ved sitt lekre sommerhus. Kanskje hun pusler med blomsterbedet, samler drivved på stranden eller steller i drivhuset. Ikledd noe behagelig, flagrende og upretensiøst, men samtidig klassisk og veloverveid.»

Her stempler man altså alle kvinner over 50 som lallende idioter i formløse klær, ravende hvileløst rundt i fjæra som presenile hippier på jakt etter ting å pynte hagen med.

Siden jeg blogger for førti pluss-magasinet Tara og har mange følgere i overgangsalderen, måtte jeg sporenstreks sjekke med leserne mine hva de syntes om dette fenomenet. Responsen var unison, men jeg syns kanskje Gunn Mari Johansen sa det best:

«Alle synsere kan kysse meg midterst, bakerst, innerst i kardangen! Her blir det oversized hoodies med Minions på og Uggs til jeg dør!»

Eller Trine Camilla Rygh som kommenterte følgende: «Betyr dette at noen mener jeg må parkere mine elskede Dr. Martens nå som jeg er midt i klimakteriet? Try me, maddafakkas!»

Men Nina Bjørklund oppsummerte kanskje problematikken best: «Så midt i hetetokter og tørre slimhinner skal butikker saumfares for lin og passende utstyrsel? Nei, det er bare å hive av seg fillene man har fra før, finne et vindpust og være glad man slipper motepresset!»

For her er vi jo ved sakens kjerne. Selve tanken om mote som konsept. At det skal være noe som passer til alle. Mote er designet for massene og der har individet liten plass.

Stil derimot, er jo helt uavhengig av mote, trender og tvangstrøyer og kan sånn sett ikke kjøpes for penger.

Så, fortsatt god overgangsalder der ute. Enten du bruker den til å vase rundt i fjæra i flagrende gevanter på jakt etter drivved, eller bare lever livet ditt som du alltid har gjort.

Det deilige med å ikke følge moten, er jo at man kan gjøre som man vil.