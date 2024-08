De største lokallagene til Ap vraker Kjerkol

Fra før har lokallagene til Ap i Levanger og Verdal gjort det samme.

Bare Stjørdal Ap har så langt ønsket den tidligere helseministeren Ingvild Kjerkol på topp på stortingslista fra Nord–Trøndelag Arbeiderparti.

Under møtet til Steinkjer Ap torsdag kveld er Kjerkol ikke med på lista over aktuelle kandidater.

– Flertallet av medlemmene valgt å ikke inkludere navnet hennes på lista. Vi hadde et ganske delt møte, nesten midt på, forteller leder i Steinkjer Ap, Kristian Hovd Sjøli.

Fortsatt mulig for Kjerkol

Sjøli sier de ennå står midt i en nominasjonsprosess i Arbeiderpartiet i Nord–Trøndelag og at ingen ting er avgjort ennå.

– Det gjenstår et grundig arbeid i nominasjonskomiteen, som skal se på innspillene som kommer fra de ulike kommunepartiene, sier lokallagslederen til Ap i Steinkjer.

– Er døra lukket helt for Kjerkol nå eller er det fortsatt en mulighet?

– Nei, jeg vil ikke si at døra er lukket. Absolutt ikke. Vi er fortsatt tidlig i en lang prosess.

I Namsos Ap er nestlederen i Trøndelag Ap, Amund Hellesø, oppført på førsteplass på lista etter møtet torsdag kveld. Heller ikke her er navnet til Kjerkol satt opp på noen av plassene på lista.

Også lokallagene til Ap i Inderøy og Nærøysund kommuner har nominasjonsmøter i kveld. Det er ikke klart hvem de foreslår på topplista fra Nord–Trøndelag til Stortinget neste år.

Amund Hellesø er nestleder i Trøndelag Ap og foreslått i kveld som toppkandidat til Stortinget neste år fra Namsos Ap.

Fornying

Leder i Steinkjer Ap, Kristian Hovd Sjøli, gir ros til den tidligere helseministeren Ingvild Kjerkol, som nå er leder i Energi– og miljøkomiteen på Stortinget.

– Jeg synes Ingvild er en fantastisk dyktig politiker. Du skal lete langt for å finne politikere med så stor gjennomslagskraft både på vegne av partiet og på vegne av Trøndelag. Jeg har stor respekt for henne og det arbeidet hun har lagt ned.

– Hva tenker du da om at hun ikke er med på stortingslista for 2025 fra Steinkjer Ap?

– Det kan være et uttrykk for mange forskjellige ting. Jeg tror alle medlemmer har ulike argumenter. Noen argumenterer med behovet for fornyelse i organisasjonen. Andre argumenterer med behov for å velge kandidater som vekker engasjement når man skal drive valgkamp og sanke stemmer.