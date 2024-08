– Dette er jo såpass alvorlig at det bør granskes, og gås gjennom for å sjekke om det er fattet et gyldig vedtak, sier nestleder i Trondheim Arbeidersamfunn, Torbjørn Andre Barland Moe til Adresseavisen.

Moe begrunner skepsisen til vedtaket med blant annet at møteinnkallelsen ikke var tydelig nok.

– Møtet ble kalt inn i en bisetning i en «God sommer-e-post», og sakspapirene forelå ikke før klokka kvart på elleve samme dag, i tillegg var det var rot med protokoll fra styret i forkant av møtet.

Det sier Moe til Dagsnytt 18.

Trond Giske fikk totalt 104 stemmer mot 68 stemmer til Karianne Tung i kampen om førsteplassen til Trondheim Ap.

Men hvem som ender opp med å stå øverst på Stortingslista til Arbeidarpartiet i Sør-Trøndelag valgkrets er ikke avgjort enda.

30. november fattes det endelige vedtaket. Da skal både lista til Trondheim Ap og de andre kommunepartiene vurderes.

– Bruker alle triks i boka

– Man slår vel inn en vidåpen dør ved å si at det er et veldig splittet lag hvor det er tynslitt tillt, og frustrasjonen over Trond Giskes makt og ikke minst metoder kommer frem.

Det sier politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen.

Politisk kommentator for NRK, Tone Sofie Aglen mener Trond Giskes kritikere er for dårlig organiserte. Foto: Ole Kaland / NRK

Hun mener Giske «som vanlig» har brukt alle triks i boka for å skaffe seg et flertall.

– Han fikk jo et solid flertall noe jeg tror overrasket mange.

Aglen poengterer at Giskes kritikere ikke er godt nok organisert og at det derfor er vanskelig for dem å vinne frem.

– Det har ikke vært fremmet en samlende kandidat, man vet ikke engang om Karianne Tung ønsker å stille.

– Det gjør at kritikerne går til media og kritiserer han, mens Giske selv trekker seg tilbake og vil kun snakke om politikk.

Kaos

Moe beskriver at det var mye kaos og usikkerhet rundt reglene for votering under møtet den 15. august og mener at prosessen ikke var i stil med partiet.

– Vi sitter igjen etter møtet med en følelse at «dette ikke var legitimt».

Torbjørn Andre Barland Moe går hardt ut mot Trond Giske. Foto: Bjarte M. Johannesen / NRK

Ifølge Adressa har totalt sju lokallag nå signert et brev hvor det stilles spørsmål ved prosessen fram mot- og under representantskapsmøtet der Giske ble innstilt på førsteplass.

Giske selv mener konflikten bør løses internt.

– Medlemmene våre har enstemmig vedtatt et verdigrunnlag som sier at organisasjonelle konflikter håndterer vi intern og det forholder jeg meg til. Velgerne er opptatt av hva vi gjør for å skape god økonomi, en god skole og eldreomsorg for dem og er lei av interne krangler og bråk, svarer Trond Giske.

NRK har prøvd å få en kommentar fra leder i Trondheim Arbeiderparti, Pål Sture Nilsen, men har så langt ikke fått svar.

En bulldoser

– Grunnen til at jeg gikk så hardt ut at jeg kalte Trond Giske for en bulldoser i VG, er fordi jeg ønsker å si ifra om en ukultur i Trondheim Arbeiderparti, sier Moe.

Han mener det er uryddige prosesser som svekker partidemokratiet og skaper splittelse innad i partiet.

– Giske er en splittende politiker som går langt for å få viljen sin.

Nå krever Moe at saken granskes av kontrollkomiteene i både Trondheim- og Trøndelag Arbeiderparti.