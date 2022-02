Skal dele tusen historier om vold og overgrep – krever endring

Sommeren 2021 opplevde influencer Christina Fraas, for mange kjent som @kirsebaerhagen, noe hun vil bære med seg resten av livet.

Fraas satt med kjæresten på Aker brygge og ventet på båten hjem til Nesodden da en beruset mann kom bort til dem.

– Han kom opp i ansiktene våre, og mente at han kunne bære meg hjem til seg og ligge med meg.

Christina forteller at hun skubbet han unna, og at hun da ble slått til blods.

Henlagt på « bevisets stilling »

Politiet ble kontaktet og Fraas anmeldte forholdet.

– Jeg oppsøkte ikke den oppmerksomheten, og jeg følte saken var veldig åpenbar.

Kjæresten satt ved siden av og flere andre var vitne til hendelsen. Etter episoden dro hun til legevakten som loggførte skadene.

Likevel ble saken henlagt etter bevisets stilling. NRK har sett henleggelsen.

– Jeg følte jeg ga dem bevis på sølvfat. Politiet snakket ikke engang med kjæresten min som satt ved siden av.

Politiet forklarer til NRK at beslutningen om henleggelse ble tatt ut fra en helhetsvurdering av bevisene i saken, deriblant en video som viser situasjonen.

– Av hensyn til taushetsplikten kan vi ikke gå nærmere inn på de enkelte bevisene i saken, skriver pressesjef Unni T. Grøndal i Oslo politidistrikt i en e-post.

Hun påpeker at det er viktig at alle som blir utsatt for vold og andre lovbrudd, anmelder dette.

Dette betyr «henleggelse etter bevisets stilling» Ekspandér faktaboks Henleggelse etter bevisets stilling er en henleggelsesform som favner svært vidt. Denne koden brukes både på saker hvor man er overbevist om straffeskyld, men opplever at bevisene ikke er tilstrekkelig til å ta ut tiltale – og den brukes på saker hvor man er i tvil om straffskyld.

Når en sak blir henlagt på bevisets stilling har det blitt gjennomført en etterforskning. Henleggelsen kan skyldes at politiet kommer frem til at en ikke kommer i mål med å ta ut en tiltale.

Likevel betyr ikke dette at anmeldelsen var feil, eller at personen er uskyldig. Det er et svært strengt beviskrav for å kunne bli dømt som skyldig.

For å ta ut en tiltale må påtalemyndigheten være overbevist over at man kan bevise skylden i retten.

I noen tilfeller kan henleggelsen også skje grunnet manglende kapasitet. Overgrepssaker henlegges normalt ikke med denne begrunnelsen, og i alle fall ikke dersom det er en navngitt mistenkt. Overgrepssaker er i alle tilfeller et prioritert område. Kilde: Politiadvokat Maria Evenseth, Trøndelag politidistrikt

Hundrevis av kvinner tok kontakt

I sjokk delte Fraas hendelsen på Instagram. Døgnet etter hadde hun hundrevis av lignende historier i innboksen.

– Jeg ba ikke om å få tilsendt historier, men det var mange som kunne relatere seg til meg. De følte at de kunne åpne seg om det de selv har opplevd.

Derfor bestemte hun seg for å åpne Insta-kontoen @1000historier. Der kan man lese anonymiserte historier fra kvinner som har blitt utsatt for vold og overgrep.

Fellesnevneren for historiene er at de har blitt henlagt av politiet, eller at de er redde for å anmelde fordi de ikke tror de vil bli hørt.

Historie hentet fra «1000historier». Delt med tillatelse.

Vil få justisministeren på banen

Det var Fraas som startet kontoen, men nå er de seks profilerte kvinner som jobber med kampanjen.

Dette er kvinnene bak @1000historier Ekspandér faktaboks Christina Fraas – initiativtaker

– initiativtaker Madeleine Schultz – journalist og forfatter

– journalist og forfatter Sofie Frøysaa – komiker, foredragsholder, programleder, forfatter og samfunnsdebattant

– komiker, foredragsholder, programleder, forfatter og samfunnsdebattant Frida Marie Grande – byråsjef og driver av Insta-kontoen @Frida.Tegner

– byråsjef og driver av Insta-kontoen @Frida.Tegner Natalina Heia – jurist

– jurist Inger Helene Mosland – sosionom

– Vårt mål er å skrive 1000 historier, printe dem ut, og levere dem til justisministeren. Vi krever endring.

Men det er en tung vei dit. Fraas leser titalls med historier daglig fra kvinner som føler stemmen deres er frastjålet.

– Flere har fått spørsmål om hva de hadde på seg da de ble voldtatt, eller om de opptrådte seksuelt. Det er diskriminerende, og hadde ikke skjedd mot en mann.

1000 historier

Fraas forteller at kvinnene som tar kontakt med Insta-kontoen er alt fra 15 til 50 år gamle. Noen deler nylige hendelser, mens andre åpner seg opp om såre opplevelser som skjedde for ti år siden.

De har et behov om å dele sin historie, og ha en plattform som gir dem en stemme, forklarer Fraas.

– Jeg har en enorm respekt for alle kvinnene som deler det vondeste de har opplevd.

Målet med kontoen er å skape en endring i kvinners opplevelse i møtet med politiet. Mange er redde for å anmelde, men de som gjør det opplever at politiet ikke etterforsker grundig nok.

Historie hentet fra «1000historier». Delt med tillatelse.

Mener slike saker blir prioritert

– Mange opplever at sakene deres blir henlagt etter at politiet har etterforsket ferdig, noe som kan oppleves tøft og vanskelig, skriver John-Magnus Løkenflaen i en e-post til NRK.

Han er seksjonsleder for straffeseksjonen i Politidirektoratet.

Løkenflaen understreker at vold og overgrepssaker er en av de høyest prioriterte sakene politiet jobber med. Samtidig innrømmer han at saksbehandlingstiden i voldtekssaker er for lang noen steder.

Slike saker er vanskelig for politiet å håndtere, slik det er nå.

– Denne sakstypen utfordrer oss på både kapasitet og kompetanse, forklarer Løkenflaen.

Alle politidistrikt tilbyr nå hjelp og veiledning til personer som er utsatt for integritetskrenkende kriminalitet, gjennom egne støttesentre for kriminalitetsutsatte.

Dersom du er blitt utsatt for overgrep, anbefaler politiet å anmelde så raskt som mulig.

NRK har bedt justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) kommentere kampanjen, men vi har foreløpig ikke fått noe svar.