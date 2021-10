– Vi lærte at voldtekt var noe som skjedde av fremmede menn i en mørk bakgate, og at alt annet er sex. Jeg har hatt opplevelser som i dag vil kategoriseres som seksuelle overgrep. Det vil jeg at andre unge skal slippe å oppleve, sier Christina Fraas.

Influenseren, også kjent som Kirsebaerhagen, er ambassadør for et nytt seksualitetsundervisningsmateriell for videregående skole som lanseres neste uke.

Et av temaene hun brenner mest for er voldtektsmyter.

– De færreste voldtekter skjer i mørke bakgater. Det skjer ofte av noen man kjenner, eller er glad i. Kanskje vet ikke heller overgriperen at de begår et overgrep, sier hun.

Fraas ønsker at elever skal lære mer om grenser og samtykke.

– Jeg var kanskje 18 år på fest, og ble skjenket full av en eldre fyr. Jeg husket ikke om jeg hadde sagt ja eller nei, men visste dagen etter hva som har skjedd. Jeg følte meg forferdelig.

Fraas forteller om opplevelsene for at bidra til forebygging.

– Før snakket vi ikke om samtykke. Det er ikke et stort traume, men jeg er opptatt av åpenhet. Det skal ikke trenge å være sånn.

– Skape trygghet

Foreningen Sex og politikk har laget materiellet «Uke 16: Seksuell helse og livsmestring» med støtte fra Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Sametinget. Fra i høst er seksualitetsundervisning for første gang obligatorisk for elever på videregående skole.

ETTERLYSER MER: Jens Klem ønsker mer seksualitetsundervisning. Foto: Ingrid Tinmannsvik

– Det er fantastisk. Det er jo nå vi trenger det, sier Jens Klem (17).

Han er ikke fornøyd med seksualitetsundervisningen i skolen så langt.

– Vi trenger mer informasjon for å skape et trygt miljø, sier han.

Det er Ella Mandt (16) enig i.

– Det er temaer lærerne unngår å snakke om. Vi trenger å lære mer om kjønnssykdommer og graviditet, sier hun.

Venninnen Nora Windfeldt (16) forteller at de ikke lærte noen ting om sex mellom homofile og lesbiske på ungdomsskolen.

INKLUDERENDE: Nora Windfeldt synes det er rart at de kun har lært om heterofil, og ønsker en mer inkluderende undervisning. Foto: Ingrid Tinmannsvik

– Det er viktig at alle føler seg inkludert. I tillegg må vi lære mer om samtykke. Mange sier fortsatt at «du kan ikke si at det er voldtekt, bare fordi du angrer på det», sier Windfeldt.

Gråsonesex

Forrige uke kom også nyheten om at den nye regjeringen vil ha samtykkelov i Norge. Det har skapt både begeistring og skepsis.

Christina Fraas mener at en samtykkelov er viktig for å endre holdninger.

– Det viktigste er ikke nødvendigvis hvordan loven håndheves, men disse samtalene om hva som er overgrep og ikke.

– Jeg har hatt sex når jeg har vært så full at jeg ikke har kunnet gi samtykke, og tenkt at «den som er med på leken må tåle streken». Det man før har kalt gråsonesex bør ikke finnes. Det er overgrep, sier hun.

Skeiv sex

Da NRK spurte våre følgere på Snapchat om seksualitetsundervisningen, fikk vi en rekke e-poster fra ungdomsskole- og VGS-elever som blant annet skrev at de kun hadde lært om heterofil sex.

En av dem skrev: «Det virker som seksualitetesundervisningen er laget for å skremme oss.»

Christina Fraas tror dette er noe av grunnen til at hun selv først for et års tid siden innså at hun kunne få seg jentekjæreste, da hun forelsket seg i kjæresten Inger.

– Det er fint å lære om nytelse, og at ikke alle er hetero. Kanskje hadde jeg funnet ut av at jeg ikke var hetero litt tidligere, forteller hun.

– Man kan være veldig åpen og fri, men likevel ha fordommer mot seg selv og egne følelser. Det kan være vanskelig å bli bevisst på at det er dét man har. Men det er veldig vanlig, og kommer av fordommer man selv har sett eller opplevd i samfunnet.

Vil bli bedre

Lærerne er leie av å være syndebukker for dårlig seksualitetsundervisning i skolen.

– Det er ingen som spør hva lærerne trenger for å få det til, sier lektor Marianne Støle-Nilsen.

Hun har forsket på problemstillingen, og funnet ut at lærerstudentene ikke får den opplæringen de trenger.

– Det finnes ingenting om dette i lærerutdanningen, sier Støle-Nilsen, som nå har startet et prosjekt sammen med Redd barna for å sikre studentene kompetanse om seksualitet.

Kunnskapsdepartementet mener derimot at lærerstudentene skal få opplæring i seksualitetsundervisning, og peker på at lærerplanmålene er tydeligere enn noen gang.