– Jeg syns de som har tatt denne avgjørelsen bør skjemmes, sier Victoria Mathiassen (27) fra Sortland.

I 2016 overtok spesialisthelsetjenesten i Norge ansvaret for overgrepsmottakene rundt om i landet.

På disse mottakene får dem som er utsatt for overgrep både hjelp til å sikre bevis, men også tilbud om videre oppfølging fra fagfolk.

I Nordland har Nordlandssykehuset et overgrepsmottak på legevakta i Bodø. I tillegg samarbeider de om et overgrepsmottak på Universitetssykehuset Nord-Norge i Harstad. Fra 1. juli kutter Nordlandssykehuset samarbeidet med Harstad for å spare penger.

Dermed må overgrepsutsatte personer i Lofoten og Vesterålen reise helt til Bodø dersom de ønsker hjelp fra et overgrepsmottak.

En reisevei som for noen er på drøye 300 kilometer.

– Det kommer til å gå ut over rettssikkerheten. Og vi kommer til å få flere overgripere som går fri, sier Victoria Mathiassen.

Mathiassen anmeldte selv en voldtekt i 2019 etter et julebord i Bergen. En sak som senere ble henlagt. Møtet med overgrepsmottaket var krevende.

Tror det fører til at færre søker hjelp

– Det opplevdes veldig spesielt. Du har gått igjennom noe veldig traumatisk, og du føler deg veldig utrygg. Jeg ble fraktet i en politibil, med fire politifolk som jobbet med å beskytte meg, selv da følte jeg meg ikke trygg for fem flate ører, forteller Mathiassen.

Bare det å måtte ha på seg den samme kjolen som hun brukte den kvelden i 2019, var svært ubehagelig.

– Det er klær du ikke vil ha på deg i det hele tatt. Hvis du da må sitte å vente på et rutefly til Bodø i de samme klærne er helt uaktuelt.

Mathiassen står blant annet selv bak podkasten «Overlevelsesguiden». Gjennom sosiale medier prøver hun også å rette fokus mot mental helse.

Tirsdag skreiv Mathiassen et innlegg på Facebook, der hun går hardt ut mot sykehusets beslutning.

Blant annet skriver Mathiassen litt om hva hun tror blir konsekvensen av Nordlandssykehusets avgjørelse:

Mange av dem som blir utsatt for overgrep forteller aldri om det. Sjansen for at de skal fortelle noe nå, når de vet de må med rutefly til Bodø? Enda mindre. Victoria Mathiassen

Ingvild Hestad Torkelsen er daglig leder for Nok.-sentrene i Norge, et hjelpetilbud til alle personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende.

Hun tror kuttet Nordlandssykehuset nå gjennomfører vil heve terskelen for å anmelde et overgrep.

– Det er kjempedumt at det blir så omstendelig. Slike undersøkelser skal helst tas så fort som mulig helst. Den ytterste konsekvensen er at man ikke drar dit, fordi det er for lang reisevei, sier Torkelsen.

Nordlandssykehuset: – Tilbudet er forsvarlig

I en pressemelding skriver Nordlandssykehuset at de mener både retts- og pasientsikkerheten blir ivaretatt, selv om regionens eneste overgrepsmottak vil befinne seg i Bodø.

Informasjon knyttet til beslutningen om å si opp avtale med overgrepsmottaket ved UNN Harstad Rettsikkerhet

Overgrepsutsattes rettsikkerhet og ivaretakelse er overordnet for Nordlandssykehuset. Når avtalen med UNN Harstad nå sies opp, er det i trygg forvisning om at rettsikkerhet og pasientsikkerhet vil bli ivaretatt ved overgrepsmottaket i Bodø. Transport og sporsikring

Transport til overgrepsmottaket avtales med vakthavende team på overgrepsmottaket i Bodø. For Værøy, Røst, Lofoten og Vesterålen skjer transporten i utgangspunktet med rutefly/helikopter. Dette dekkes av Pasientreiser (inkludert ledsager). I enkelte tilfeller vurderes ambulansefly/ redningshelikopter, etter avtale med lege på overgrepsmottaket og AMK. Dette er nedfelt i rutiner for overgrepsmottaket. Sporsikring skjer best innen ett døgn, helst innen fire døgn, men kan gjennomføres helt inntil sju døgn etter overgrep. Rask transport er derfor ikke avgjørende for rettsikkerheten. Derimot er kompetansen hos de som gjennomfører sporsikring avgjørende for bevis i overgrepssaker. Spesialisert kompetanse i Bodø

Overgrepsmottaket i Bodø består av fast ansatte leger og sykepleiere med spesialisert kompetanse innen patologi, gynekologi, psykiatri, allmennmedisin og utdanning i «klinisk rettsmedisin». De ansatte går i døgnkontinuerlig turnus. Det er et tett samarbeid med politi og kriminalteknikere ved Nordland politidistrikt, som bidrar til å sikre og styrke beviskjedene i overgrepssaker. Organisering og volum sikrer at de ansatte får god mengdetrening og erfaring slik at kvaliteten sikres, ikke minst med hensyn til å ivareta rettsikkerheten. Overgrepsmottaket i Bodø ivaretar også, som ett av få i landet, klinisk rettsmedisin for siktede i volds- og overgrepssaker, slik at disses rettsikkerhet også kan ivaretas. Overgrepsmottaket i Bodø ble opprettet i 2006. I 2017 ble ansvar for overgrepsmottakene i landet overført til spesialisthelsetjenesten. Nordlandssykehuset inngikk da avtale med Bodø legevakt om kjøp av denne tjenesten. Barn og ungdom skal til Bodø

Ungdom fra 16 år, fra hele Nordlandssykehusets ansvarsområde, også Lofoten og Vesterålen, skal alle undersøkes ved overgrepsmottaket i Bodø. Barn mellom 12-16 undersøkes i samarbeid mellom Nordlandsykehusets barneklinikk og overgrepsmottaket. Barn under 12 år skal alltid til sykehusets barneklinikk. Begrunnelsen for dette har nettopp vært de overgrepsutsattes rettsikkerhet og den spesialiserte kompetansen ved overgrepsmottaket i Bodø og i barneklinikken. Vi mener samme begrunnelse også må gjelde for voksne. Når avtalen med UNN Harstad sies opp nå, har det en økonomisk begrunnelse. Men, endringen ville ikke vært gjort gjeldende uten at vi var sikker på at tilbudet i Bodø ville sikre de overgrepsutsattes rettsikkerhet. Mange til Bodø gjennom hele perioden

Overgrepsutsatte fra både Lofoten og Vesterålen har i hele avtaleperioden med UNN Harstad, også kommet til Bodø. Tall for perioden 2019-2021 dokumenter dette, og viser fordelingen mellom overgrepsmottaket i Harstad og Bodø.

Transport til overgrepsmottaket skal gjennomføres enten med rutefly eller med helikopter.

– I enkelte tilfeller vurderes ambulansefly og redningshelikopter, etter avtale med lege på overgrepsmottaket og AMK, skriver sykehuset.

De mener også at rask transport til et overgrepsmottak ikke er avgjørende for rettssikkerheten.

– Derimot er kompetansen hos de som gjennomfører sporsikring avgjørende for bevis i overgrepssaker. Sporsikring skjer best innen ett døgn, helst innen fire døgn, men kan gjennomføres helt inntil sju døgn etter overgrep, skriver de videre.

Sykehuset viser også til statistikk for bruken av overgrepsmottakene i regionen. Den viser at vel så mange fra Lofoten og Vesterålen har brukt mottaket i Bodø de siste årene:

Victoria Mathiassen tror mye av sykehusets retorikk er for å roe protestene mot kuttet.

– Det med helikopter sier de på en pen måte for at ikke vi skal reagere så hardt som vi gjør nå. Den kostnaden har jeg null tro på at de vil ta. De vil ikke engang ta kostnaden på å ha et voldtektsmottak i Harstad. Hva koster det med tur-retur helikopter? Det er ikke billig det heller. Det har jeg null tro på, sier hun.