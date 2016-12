Berget 600 griser fra fjøsbrann

– Alarmen gikk i cirka 6.30-tida, tror jeg. Det ulet og vi spratt opp, tok på oss tøflene og sprang ut i fjøset, forteller Siri-Gunn Vinne.

Sammen med mannen Åge Bakkejord så hun på tavla hvor det brant og rasket til seg brannslokkingsapparatet. Det var mye røyk i fjøset og i smågrisavdelingen var det flammer.

– Vi klarte å slokke, og var egentlig usikre på om vi trengte å ringe brannvesenet.

Alle uskadd

De valgte å ringe, og ilden blusset opp igjen. Da brannvesenet og politiet kom ble det målt 95 grader i smågrishjørnet. Da var det helt grått av røyk i fjøset, men brannvesenet hadde med seg utstyr som fikk blåst det ut.

– Vi fikk melding klokka 7, forteller operasjonsleder i politiet, Kjetil Mollan. Han vil ikke spekulere i brannårsak og sier det foreløpig er uklart om det vil bli foretatt tekniske undersøkelser.

Skadene i fjøset begrenser seg til tak, bingevegg og noe elektrisk, sier Siri-Gunn Vinne. Foto: Siri-Gunn Vinne / Privat

Sjekket brannanlegg i år

Ekteparet ble sjekket av ambulanse på stedet og er friskmeldt. Bortsett fra ei vond hand, etter å ha falt på glatta, er alt som det skal. Grisungene hadde trukket seg unna og er tilsynelatende uskadd.

– Veterinæren mente det var greit, men vi kommer til å følge litt ekstra med på dem, sier Vinne.

Griserøkteren i Verdal har installert Elotec brannalarm og hadde full service på anlegget tidligere i år. Siden januar 2007 har det vært krav om brannvarslingsanlegg i fjøs i Norge.

– Jeg er så glad vi har et brannvarslingsanlegg med høy lyd. Brannvesenet sa at det kunne gått skikkelig galt, forteller bonden, og konstaterer at da hadde det blitt ei trist jul.

Les også: Mange uten brannvarslingsanlegg

Hadde avløser i dag

Ekteparet tror ei urolig purke i brunst har fått opp grinda til bingen. Flere purker har kommet seg ut og en av dem må ha kommet borti ei varmelampe som ble satt i bevegelse. Dermed tok det fyr i taket og i skilleveggen.

– Vi har avløser i dag. Han skulle komme en time etter at brannalarmen gikk.

Forsikringsselskapet er kontaktet, men bonden anser skadene på tak, bingevegg og noe elektrisk som bagateller.

– Nå har vi spist frokost. Jeg er litt skjelven, men er så glad det har gått bra, sier Vinne.