Leon Bafondoko håper forslaget han kommer med kan være med å gjøre hverdagen lettere for de som jobber i barnehagene. Foto: Morten Andersen / NRK

– Vi bruker masse penger i dag på å finansiere barnehageplasser til foreldre som ikke ønsker å prioritere tida si med barna sine, sier Leon Bafondoko.

Han jobber som miljøveileder i en barnehage i Trondheim. Der ser han hvordan de sliter med høyt arbeidspress og høyt sykefravær.

Derfor ønsker han å få endra loven slik at foreldre må melde ifra til barnehagen når de jobber, og at de bare kan ha barna sine der når foreldrene er på arbeid.

– Barnehagen var ment som et virkemiddel for å hjelpe småbarnsforeldre som skulle kombinere småbarnslivet med et hektisk arbeidsliv. Det ser ut som man har kommet til en foreldregenerasjon som har glemt formålet med barnehagen, sier Bafondoko.

Han viser til en sak i VG der foreldre leverte ungene i barnehagen i romjula mens de selv hadde julefri.

Mor Camilla Storsve er uenig med Bafondokos uttalelse. Ho er i samarbeidsutvalget ved Høgåsmyra barnehage i Rissa i Indre Fosen.

– Jeg tenker det kan være ulike grunner til at de er hjemme uten unger også. Det kan være sykemelding, det kan være psykisk helse og forskjellig, sier Storsve.

Tiril synes det er bra å være hjemme fra barnehagen når mamma Camilla er hjemme. Nå går Tiril på skolen mens lillebror Sverre går i barnehagen. – Man kan ta en bytur og man kan finne på litt ting, legger Camilla Storve til. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Likevel velger hun å ha barna hjemme når hun selv er det, for å bruke mest mulig tid sammen med de to barna sine. Men dette mener hun er opp til hver enkelt forelder.

– Det er jo et tilbud man har og det er jobben til de som er i barnehagen. Da synes jeg egentlig at de kan nytte seg av det også. Og så er det en viktig læringsarena for barna å være i barnehagen.

Det var VG som også skrev om Bafondokos forslag først.

– Ikke Ap-politikk

Kommunalråd for Arbeiderpartiet i Trondheim, Trude Basso, har ingen tro på at forslaget til Bafondoko vil føre fram. Foto: Stein Roar Leite

Trude Basso er partifelle med Bafondoko i Trondheim Arbeiderparti. I dag er hun kommunalråd for partiet, men hun er også lege og trebarnsmor.

Hun er tydelig på at forslaget til lovendring kommer fra Bafondoko selv – og er ikke noe Trondheim Ap mener.

– Det er ingen som kan sitte som overformynder og bestemme når det er riktig å sende ungene i barnehagen. For det er ingen som har innsikt i hver enkelt familie, sier Basso.

Da hennes barn gikk i barnehagen, hendte det at ungene ble sendt dit, selv om hun hadde fri.

– Av og til har ungene det bedre av å være i barnehagen. Familien har det bedre dersom ungene følger sine rutiner, enn at de skal være ute av barnehagen med en gang noen av oss er hjemme, sier Basso.

Hun blir veldig overraska dersom forslaget blir vedtatt på Arbeiderpartiets årsmøte.

– Barnehagen er et godt sted å være for ungene. Det har en helt egen funksjon og rolle som går lang utover det at foreldrene skal ha et sted å plassere ungene mens de selv er på jobb.

Er det greit at foreldre sender ungene i barnehagen selv om de har fri fra jobb? Ja, det må være greit! Nei, det er ikke greit! Hmm, usikker her altså. Gode poenger for og imot her! Vis resultat

Forskning gjort ved blant annet NTNU viser at de minste barna blir stressa av lange dager i barnehagene. Foto: Petter Strøm / NRK

Behovsprøvd oppholdstid

I jobben i barnehagen ser Bafondoko at mange barn har lange dager i løpet av uka.

– Det er ingen ettåringer som har godt av å være i barnehagen i 41 timer i uka, sier han.

Derfor ønsker han å innføre behovsprøvd oppholdstid i barnehagen.

– Det skal fungere på en måte der foreldre melder inn behovet som de har for barnehageplass basert på arbeidslivet de har.

– De som jobber turnus melder inn til barnehagen at de er turnusarbeidere og får mulighet til å ha barna sine i barnehagen ut ifra det arbeidslivet sitt, sier Bafondoko.

Dette mener han vil bidra til å hjelpe til med bemanningskrisa mange barnehager har i dag.

– Barn har godt av å være med foreldrene sine, sier Ap-politikeren.

– Barnehagen er et godt sted

Leder i Høyres kvinneforum, Sandra Bruflot, mener Bafondoko snur debatten med sitt forslag. Hun mener barnehagene er et godt sted å være uavhengig av hva foreldrene gjør. Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen / Hans Kristian Thorbjoernsen

Bafondokos forslag møter også motstand hos Høyre.

– Barnehager er et pedagogisk sted der barna lærer å leke og lærer å lære, sammen med andre barn. Så jeg synes det er et litt rart utgangspunkt at man skal ha rett på barnehage ut fra hva foreldrene gjør, sier Sandra Bruflot.

Hun sitter på Stortinget og er leder av partiets kvinneforum.

Bruflot synes det er veldig rart om det blir et aktivitetskrav til foreldrene for at unger skal få være i barnehagen.

– Betyr det at barna som har foreldre som ikke er i jobb, kanskje ikke har rett på barnehageplass de, da? Dette vil være barn som trenger barnehagen litt ekstra for å lære seg språk eller lære å sosialisere seg, sier Bruflot.

Hun kjøper ikke påstanden om at foreldre ofte leverer ungene i barnehagen for å bruke tiden på seg selv.

– Foreldre trenger også overskudd. Man trenger å kunne være til stede for ungene sine. Viss det betyr at du løper ærender, tar deg inn, jobber på andre tider på døgnet enn når barnehagen er åpen, så er ikke det å nedprioritere barna sine, sier Bruflot.