Var sikker på at kollegene var tatt av snøskred

Et turfølge på Svalbard var nære ved å bli tatt av et snøskred mandag ettermiddag.

Skuterkjørerne var da på vei fra Longyearbyen til den russiske bosettingen Barentsburg.

Da de kom til helikopterbasen like utenfor Barentsburg stoppet deler av følget opp for å se seg litt om, mens de andre kjørte videre.

Like etter dundret et stort snøskred ned fjellsiden og krysset skuterløypa, forteller Emil Aspen Stensløkken, som var på tur sammen med sine barn, sin far og samt to kolleger. Det var de to kollegene som hadde kjørt litt i forveien.

Snøskredet ved Barentsburg er anslått til å være rundt 200 meter på det bredeste. Foto: Sysselmannen

– Jeg var sikker på at kollegene mine var tatt av skred, og vi forberedte oss på å begynne å grave, sier Stensløkken, som anslår skredet til å ha vært rundt 200 meter bredt.

Ti meter unna skredet

Lettelsen var derfor stor da snøfokket la seg, og han så kollegene stå på den andre siden av skredet og vinke.

– Hadde de blitt tatt av skredet hadde vi ikke funnet dem i live. Det er jeg sikker på, sier Stensløkken. Han forteller at den ene kollegaen bare var 10 meter unna å bli tatt av skredet.

Det har vært betydelig skredfare på Svalbard de siste dagene, men ifølge Stensløkken tok de hensyn til skredfaren ved å følge ruta som anses som tryggest. I tillegg hadde samtlige skredsøkere på seg.

At skredet som gikk mandag ettermiddag skulle bli så stort, hadde han ikke sett for seg.

– Det har gått små skred der før, men ikke den mengden, sier Stensløkken, som umiddelbart etterpå meldte fra til Sysselmannen om det som hadde skjedd.

Ber folk gi beskjed om skred

– De har hatt flaks, sier sysselmannsførstebetjent Anders Haugerud hos Sysselmannen på Svalbard, som regner med at skredet ved Barentsburg ble utløst av turfølget selv.

Han forteller at Sysselmannen de siste dagene har fått mange telefoner om observerte skred på Svalbard, blant annet i de populære utfartsområdene i Fardalen og Bødalen.

Ifølge Haugerud er slike innrapporteringer viktige, fordi det hjelper Sysselmannen med å holde oversikt på skredaktiviteten på Svalbard.

– Så skal vi vurdere om det er behov for å rykke ut eller ikke. Men heller en gang for mye enn en gang for lite, sier Haugerud.

Når det gjelder turfølget ved Barentsburg var det altså nære på.

– Vi har det bra, men tankene går jo. Vi må nok være enda mer forsiktige, sier Emil Aspen Stensløkken.