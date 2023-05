Det amerikanske krigsskipet forlot Oslofjorden mandag formiddag. Det skal nordover.

Nå venter trolig øvelse i ubåtjakt og nedskyting av missiler for mannskapet.

Etter det NRK erfarer, skal skipet delta i øvelsen Arctic Challenge Exercise i Vesterålen-området.

– Kan forsvarsministeren bekrefte det?

– Jeg går ikke inn på nøyaktig operasjonsmønster. Men vi ser fram til at Norge og andre allierte skal få trent godt i lag med amerikanerne under dette besøket, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til NRK.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) Foto: NRK

Provokasjon for russerne?

Vesterålen ligger på 68 grader nord. Eksperter sier grensa for hvor langt det enorme skipet kan seile før det vil bli sett på som en provokasjon av russerne, er i Tromsø.

Med andre ord på 69 grader nord.

Forsvarsministeren er ikke redd for at «USS Gerald R. Ford» sin deltakelse i militærøvelser i nord vil provosere Russland.

– Det er ingen grunn til å tro at det vil ha en aktivitet som på noen måte vil være provoserende på Russland eller andre. Det er vanlig med amerikansk og alliert tilstedeværelse i norske farvann for å øve og trene. Det er en del av normalbildet. Det er noe Norge hilser velkomment, sier Gram.

Nato og 13 nasjoner deltar på jagerflyøvelsen Arctic Challenge Exercice, som er en del av det nordiske forsvarssamarbeidet. Det er den største luftøvelsen i Europa i år.

Øvelsen har gått annethvert år siden 2013, og i år skal det øves over Nordkalotten fra fire baser. Rovaniemi og Pirkkala i Finland, Kalix i Sverige og Ørland i Norge – og fra det amerikanske hangarskipet.

Martin Tesli, sjef ved Ørland flystasjon. Foto: Ingrid LIndgaard Stranden / nrk

Sjefen for Ørlandet flystasjon sier øvelsen er større og viktigere enn noen gang.

– Det er en endring i Europa. Det er krig. Vi i Norden er nødt å vise at vi står sammen. Det gjør vi med denne øvelsen, sier Martin Tesli, sjef for 132 luftving og Ørlandet flystasjon.

– Tegn på fiendtlighet

Mens det amerikanske hangarskipet har ligget i Oslofjorden i fem dager, har det fått stor oppmerksomhet.

Mange skuelystne fulgte hangarskipets ferd fra Oslo. Foto: Storm Pessl-Kleiven / NRK

Amerikanerne har villig vist fram skipet til norsk presse. Men bakteppet for besøket er alvorlig.

Besøket har blitt tolket som et tegn på at USA ønsker å vise nærvær og avskrekking i nord. Det oppleves som en provokasjon mot Russland, noe blant annet forsker Stein Tønnesson har pekt på.

– Det bidrar til å ytterligere skjerpe den russiske reaksjonen mot Norge og Nato. Russland vil definitivt se både dette flåtebesøket og øvelsen i Atlanterhavet etterpå, som et tegn på fiendtlighet mot Russland, sier Tønnesson, som er forsker ved The Peace Research Institute Oslo (PRIO).

Stein Tønnesson, er forsker ved The Peace Research Institute Oslo (PRIO). Foto: Philip Lote / NRK

Økt russisk tilstedeværelse?

Forsvarsministeren sier til NRK at han frykter ikke for en økt russisk tilstedeværelse med ubåter eller på annet vis i norske farvann under øvelsen.

– Jeg mener det ikke skal være noen grunn til det. Det hender nok at russerne er ute med fartøy når Norge og allierte trener. Det er en aktiviteten vi ser i nord, sier Gram.

Gram sier Norge har behov for at amerikanerne er med å øver i norske farvann – også i Nord-Norge.

– Det er utrolig viktig at USA er i våre områder, blir kjent med geografi og vær og klimaforhold, og at vi kan trene godt i lag, sier han.

Forsvarsministeren sier at øvelsen også er et tydelig signal fra Nato til Russland.

– For oss er viktig at vi har lik situasjonsforståelse med våre allierte. At vi viser tydelig at vi passer på våre farvann og er i stand til å operere med våre allierte, sier han