Turister måtte reddes i heftig uvær: – Det haglet isklumper i ansiktet

– Da vi startet redningsaksjonen, var været så stygt at det haglet iskuler i ansiktet. Da måtte vi kjøre og hente verneutstyr for å klare jobben, sier Runar Johnsen.

Han jobber i selskapet Destinasjon 71 grader nord og hjalp til i en av redningsaksjonene torsdag ettermiddag og kveld. Ifølge meteorologene var det opp mot full storm i området.

Johnsen hadde hentet snøskutere i bygda Skarsvåg, og på vei tilbake møtte han turistene som hadde kjørt seg fast med bilene sine på E69 omkring tre kilometer fra Kamøyvær.

Det var heftig vær som møtte turistene og redningsmennene i Nordkapp. Foto: Runar Johnsen

Umulig å snakke i vinden

– Da gikk alt i stå, sier Johnsen.

Han kontaktet politiet og tilbød seg å bistå med redningsaksjonen. Uværet gjorde det nærmest umulig for Runar Johnsen å kommunisere med kompisen Rune Seppola, som også var på stedet og hjalp til.

– Vi la oss på bakken bak skuteren for å kunne kommunisere med hverandre, forteller han.

– Vi måtte hente sikkerhetsutstyr for å ta vare på ansiktet før vi kunne hente ut de andre.

Med god hjelp fra bygdelaget i Kamøyvær, som stilte med biltransport og gratis mat til turistene, ble de siste berget i sikkerhet litt over klokka 19 torsdag kveld.

I tillegg til de 11 som fikk hjelp, var det 12 personer som klarte å gå selv ned til Kamøyvær tidligere på dagen.

Bygdelaget i Kamøyvær har stilt med transport, mat og husly for turistene som måtte forlate bilene sine. Foto: Runar Johnsen

Sperret inne av ras

Også ved Reinelva i Nordkapp kommune skapte uværet kaos. En turistbuss, tre brøytebiler, en taxi og en bergingsbil ble stående fast da det gikk et skred i området. Totalt 23 personer ble da innesperret.

Repvåg kraftlag har hytte og bolig i området og stilte med husly. I tillegg bisto hyttefolk på vinterferie i Stranddalen med mat til dem som var strandet.

Daglig leder i Repvåg Kraftlag, Oddbjørn Samuelsen, kjente til at Jonas Johnsen var på hytta i vinterferien i området. I 18-tida kontaktet han Johnsen, som tok seg til Repvåg kraftlags hytte i området.

– Han heiv seg på skuteren og satte på GPS siden det var snøfokk, sier Samuelsen.

Johnsen låste inn dem som var værfast og laget mat. Turistene og de andre fikk både husly og mat mens været herjet ute.

– Ingen sultet i går. De fikk både vått og tørt.

Etter nattens hendelse har Repvåg Kraftlag blitt enige om å lage et nødlager til både eget mannskap og andre i tilfelle uvær.

Statens vegvesen melder at turistbussen ble hentet ut med egen kolonne fredag formiddag.

De som måtte søke tilflukt i Kamøyvær i går, vil også få mulighet til å komme seg derfra i løpet av fredagen.

Derimot blir det ikke mulig å åpne strekningen nordover fra Skipsfjordhøgda i løpet av dagen. Her trengs det en større opprydning etter at en kolonne kjørte seg fast torsdag ettermiddag. Luftfiltrene på brøytebilene på stedet har føket igjen. De må skiftes ut før brøytebilene kan rydde veiene igjen, sier Ib Nymark hos Presis veidrift til NRK.

Ved Hopseidet på Nordkynhalvøya gikk bommen ned torsdag. Veien er fortsatt stengt. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Over 20 stengte veier

Fredag formiddag er fem kommuner isolert og over 20 veistrekninger stengt over store deler av i Finnmark, fra E6 over Sennalandet, via Nordkyn til Varangerhalvøya lengst i øst.

Vegvesenet oppdaterer løpende på dette kartet.

Klokka 10.16 fredag kom meldingen om at E69 ut til Nordkapp ble åpnet for kolonnekjøring.

Vegtrafikksentralen Nord opplyser at de har fått svært mange henvendelser det siste døgnet. Mange turister har havnet på feil side av bommen, og har dermed mistet både fly og båt som de skulle rekke.

– Det har vært kaotisk mange steder, sier Synnøve Lukasen i Vegtrafikksentralen.

Det er foreløpig meldt om fire snøskred som stenger veistrekninger i Finnmark.

Lukasen opplyser at de har fått melding om at vinden skal roe seg ned utover dagen, men det skal ta seg litt opp igjen i løpet av ettermiddagen og kvelden.

Fredag morgen var 25 veier i Finnmark stengt. Nordkapp var isolert fram til 10-tida fredag, da veien åpnet for kolonnekjøring. Foto: Skjermdump / Statens vegvesen

Frykter for tilhengerne

Runar Johnsen måtte etterlate sin egen bil med tilhenger der turistene sperret veien til Kamøyvær. Det er uklart når bilene kan hentes, men oppryddingen er i gang.

Johnsen venter på å se resultatet av uværets herjinger:

– Vi er spent på om vi får hentet ned bilene – og om tilhengerne står igjen. De blir ganske lette når vi tar av skuterne.

– Ut fra det du forteller kunne dette blitt svært farlig?

– Heldigvis spaknet det utover kvelden. Jeg tror det har gått bra denne gangen. Men hadde det fortsatt med det været som var på det styggeste, kunne det blitt ganske farlig.