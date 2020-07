Trodde Hvaldimir forvillet seg opp i elv

I en tidligere versjon av saken skrev NRK at det var hvalkjendisen Hvaldimir som ble reddet i går kveld, men det viser seg å ikke stemme.

Troms politidistrikt fikk melding om saken ved 21-tiden onsdag kveld. Politiet ble kontaktet av flere hyttefolk som var bekymret for hvalen.

Hvalen skal ha blitt sett helt oppe ved Kjerresnes.

– På grunn av lav vannstand var det frykt for at hvalen skulle sette seg fast hvis han fortsatte videre oppover elva, sa operasjonsleder, Eirik Kileng, i Troms politidistrikt, til NRK.

Viltnemnda rykket ut med tre båter og mannskap for å få hvalen til å snu.

Å få hvithvalen ut på dypt vann igjen viste seg å være enklere sagt enn gjort.

– Han svømte opp og ned flere ganger og var ikke spesielt villig til å forlate elva. Han hoppet og spratt rundt båtene til Viltnemnda. Etter noen timers arbeid greide de heldigvis å få lokket han ut på dypt vann igjen.

– Det ble tatt i bruk et tau med noen tomflasker på som hvalen fulgte etter. Nå krysser vi fingrene for at han holder seg på dypt vann, sier Kileng.

Den populære og tamme hvithvalen Hvaldimir har siden den dukket opp ved Rolfsøya i Finnmark i april i fjor vært å se en rekke steder langs norskekysten – men i dette tilfellet var det altså snakk om en annen hval.

Det var en helt annen hvithval som befant seg i Måselva, skriver Avisa Nordlys etter å ha rådført seg med Richard Karolinussen fra organisasjonen Norwegian Orca Survey.

– Da jeg så videoen fra Norsk Folkehjelp i morges, så jeg at hvalen ikke hadde noe arr på høyre side av kroppen, sier feltassistent Karolinussen.

I tillegg har flere tipset og sendt bildebevis til avisa om at kjendishvalen befant seg i Kjøpsvik i Narvik kommune ved midnatt. Det gjør Karolinussen sikker i sin sak.

– Det bekrefter min mistanke. Det er snakk om 70-80 nautiske mil, og Hvaldimir kan svømme cirka 12 nautiske mil i timen på full speed. Det går rett og slett ikke opp, sier feltassistenten.