Viltnemnda fikk melding fra politiet klokka 21.00 onsdag kveld om et spesielt oppdrag.

– Da fikk vi spørsmål om å hjelpe til med en hvithval som hadde forvillet seg inn i Målselvvassdraget, sier Jørn Larsen, leder for Viltnemda i Målselv.

Han var ikke med på aksjonen selv, men organiserte det hele fra ferie.

Det var i ferd med å bli fjæra sjø, og Viltnemnda var redd for at hvalen skulle gå på grunn i elva. Viltnemnda rykket ut med bistand fra Brann og redning fra Målselv for å få hvalen ut på dypere vann.

Hvaldimir i Kjøpsvik, tirsdag 28.07.20. Foto: Carina Aspelund / privat

– Det går rett og slett ikke opp

Richard Karolinussen fra organisasjonen Norwegian Orca Survey sier til avisa Nordlys at det umulig kan være kjendishvalen Hvaldimir.

– Da jeg så videoen fra Norsk Folkehjelp i morges, så jeg at hvalen ikke hadde noe arr på høyre side av kroppen, sier feltassistent Karolinussen.

Hvaldimir, som fremdeles har sår på ryggen, ble senest observert i morges i Tysfjorden i Nordland. Der har han oppholdt seg de siste ukene. NRK har også fått flere tips om dette torsdag morgen.

– Det bekrefter min mistanke. Det er snakk om 70-80 nautiske mil, og Hvaldimir kan svømme cirka 12 nautiske mil i timen på full speed. Det går rett og slett ikke opp, sier feltassistenten.

Fredrik Johansen jobber i Kjøpvika i Tysfjorden og forteller at Hvaldimir først ble observert der 19. juli. Etter det har folk strømmet til flytebrygga for å hilse på kjendishvalen.

– Folk har vært veldig interesserte, men vært flinke til å holde avstand og være snill med han, sier Johansen.

Ingen sår

– Hvordan vet dere at det var Hvaldimir og ikke en annen hvithval?

– Det er et godt spørsmål. Det er jo den hvithvalen vi er kjent med i området, men jeg kan ikke med hundre prosent sikkerhet si at det er den, sier Tor Eriksen i Målselv Viltnemn.

Hvaldimir har et tydelig sår på ryggen. Bildet er tatt denne uka i Kjøpsvik. Foto: Fredrik Johansen / PRIVAT

Hvaldimir ble skadet for noen uker siden og har hatt en stor rift på ryggen. Eriksen bekrefter at hvithvalen i Målselva ikke hadde noen sår eller arr på kroppen.

Det var politiet i Troms som meldte at hvithvalen i Målselva var Hvaldimir, men ifølge flere kilder NRK har snakket med kan det umulig være kjendishvalen.

– Vi gikk ut med at det var Hvaldimir fordi vi fikk melding om at det var Hvaldimir. Jeg har skjønt at man har antatt at det var Hvaldimir basert på adferd og beliggenhet, sier operasjonsleder i Troms Politidistrikt, Karl Erik Thomassen.

Hvaldimir har oppholdt seg i Grovfjord i Troms tidligere i sommer. Thomassen påpeker at politiet ikke hadde noen forutsetning for å vite om hvalen var Hvaldimir.

– Men det var ikke av avgjørende betydning for oss uansett. Det var en hvithval som trengte hjelp fra viltnemda og som fikk det, sier Thomassen til NRK.

Ville heller leke

– Han var nysgjerrig og svømte rundt båtene. Han likte oppmerksomheten, sier Tor Eriksen som ledet aksjonen på området.

De fikk han ut på dypere vann og avsluttet oppdraget. Så fort båten snudde kom hvalen svømmende etter.

LEKEN: Hvalen i Målselva oppførte seg lekent rundt båten og fulgte etter. Foto: Tor Eriksen

Måten de fikk han ut på til slutt var ved å feste flere tomflasker i et tau bak båten.

– Det synes hvalen var artig, for da fulgte han etter, sier Jørn Larsen.

Rundt klokka ett natt til torsdag var hvalen trygt ute i fjorden. Han ble overvåket til cirka klokka 03.00. Da holdt han seg fortsatt i sjøen

– Men vi vet ikke hvor han er nå. Ingen har klart å lokalisere han, så vi skal ut med drone igjen i dag, sier Larsen.

Her svømmer hvithvalen under vann i Kjøpsvik. Foto: Fredrik Johansen / PRIVAT

Hvalforsker og marinbiolog ved UIT Norges arktiske universitet, Sofia Aniceto, sier det ikke er uvanlig at hvithvaler svømmer opp elver.

– I Canada ser vi at det er ganske vanlig at de svømmer opp elver. De gjør det vanligvis for å fjerne hud ved å gnikke seg mot steiner, sier Aniceto og legger til:

– Men jeg visste ikke at hvithval fra Svalbard og Russland gjorde det samme.

