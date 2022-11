Det melder Hovedredningssentralen Nord-Norge.

En norsk fisker ble meldt savnet fra en fiskebåt tirsdag kveld. Store ressurser ble satt inn i søket.

– Det organiserte søket etter den savnede fiskeren nord for Bjørnøya ble avsluttet klokka 14 onsdag, uten funn, skriver Hovedredningssentralen på Twitter.

Kystvaktas «KV Barentshav» og den aktuelle fiskebåten som vedkommende jobbet på vil fortsatt oppholde seg i området.

12 båter deltok

– Nå har det lysnet der oppe, og søket forventes å fortsette så lenge det er søkeforhold med lys, sa vakthavende redningsleder ved Hovedredningssentralen Nord-Norge, Olav Bjørgaas onsdag formiddag.

12 båter deltok da i søket. Det blåste liten kuling fra vest i søkeområdet, og lufttemperaturen var 4 grader.

Klokka tre natt til onsdag ble begge helikoptrene som var satt inn i leteaksjonen returnert til sine respektive baser etter drivstoffylling på Bjørnøya. Søket fra andre båter i området fortsatte.

Leteaksjonen ble iverksatt tirsdag kveld.

– Klokka 19.53 tirsdag ble HRS kontaktet av et norsk fartøy som savnet et besetningsmedlem i området like nord av Bjørnøya, sier Frode Iversen ved HRS.

Det antas at vedkommende har falt over bord, og HRS har satt i gang et søk med helikoptre og fartøyer.

– KV «Barentshav» og flere fiskefartøy som befinner seg i nærheten er satt inn i søket etter den savnede. Redningshelikopter fra Svalbard og fra Banak er også på vei mot området, sier Frode Iversen.

Det er vestlig liten kuling i området, men Iversen sier hovedproblemet er mangel på lys. Søket etter fiskeren vil fortsette utover natten.

– Det er store ressurser i sving i det aktuelle området, sier pressevakt Jan Eskil Severinsen ved HRS til NRK.