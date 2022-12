Merete Lorentsen på Silsand på Senja er en av mange som nærmest er snødd ned det siste døgnet på grunn av polare lavtrykk som herjer i nord.

– Jeg fikk sjokk da jeg åpnet døra i morges. Jeg har aldri opplevd så mye snø på så kort tid før, sier hun til NRK.

Også senjaværingen Åse Hansen fikk store problemer da hun skulle åpne utgangsdøra på morgenkvisten.

– Verdens beste unnskyldning for å bli hjemme i dag?, skriver hun på Facebook.

Skaper flytrøbbel

Skaper flytrøbbel

Også i andre deler av landet er det snøkaos. På grunn av snøværet kan rullebanen på Bergen lufthavn Flesland bli stengt på kort varsel, opplyser operativ sjef Øystein Skaar.

De jobber med å avise flyene, og brøyter kontinuerlig.

– Vi får nok stengninger utover dagen. Hvor lenge vi blir stengt, avhenger av mengden snø som kommer ned. I dag tidlig var det en del forsinkelser og innstillinger, på grunn av følgefeil av andre flyplasser, der de hadde trøbbel med været, sier Skaar.

Polart lavtrykk Ekspandér faktaboks Polare lavtrykk er små, intense lavtrykk som dannes i arktiske luftmasser på nordsiden av polarfronten om vinteren.

De siste årene har det typisk vært 10–15 polare lavtrykk inn mot norskekysten i løpet av vinteren, og det er flest tilfeller i januar til mars.

Erfaringsmessig kan vinden øke fra bris til storm i løpet av mindre enn et kvarter.

Polare lavtrykk er skumle, siden de gir raske økninger i vinden og kraftig snøfall, ofte med snøfokk og med vanskelige siktforhold og generelt dårlig vær.

I tidligere tider var polare lavtrykk årsaken til mange forlis og ulykker, men i perioden fra 1999 til 2017 er det bare ett kjent tilfelle i Norge hvor liv har gått tapt på grunn av polare lavtrykk. Kilde: snl.no

I Senja i Troms må flere skoler holde stengt på grunn av været.

Store snømengder gjør at bussene ikke kommer seg fram, og lærerne sliter med å få løs bilene sine. Derfor holder både Finnsnes ungdomsskole og Finnsnes barneskole stengt i dag.

– Veiene er stedvis ufremkommelige og lærerne kommer seg derfor ikke på skolen. Brøytebilene strever med å holde veiene åpne. Det er uforsvarlig å sende ungdommene på skolen i dag på grunn av værforholdene, sier rektor Line Grønstrand til NRK.

Helsevesenet tar i bruk traktor

I Rossfjord, Finnsnes og Stonglandseidet er nattevakter i helsevesenet fortsatt på jobb, opplyser Senja kommune.

– I Vangsvik organiserer de ansatte traktor, for å få folk rundt på hjemmetjeneste. Vi avlyser det som kan avlyses og ivaretar det som er presserende, påpeker Hogne Eidissen, rådmann i Senja kommune.

Ansatte i legevakttjenesten har problemer med å komme seg på jobb, men de ansatte som bor nært og kommer seg fram stiller opp, slik at vi har faglig forsvarlig drift.

Slik så det ut på Senja fredag morgen. Foto: Vivian Johnsgård

Meteorolog: – Mye snø

Ifølge Vegtrafikksentralen er det også vanskelige kjøreforhold flere steder i nordre Nordland grunn av vind og mye snø. Spesielt er veiene i Andøya-området rammet der flere biler har kjørt utfor.

Håvard Langmo ved Veitrafikksentralen ber trafikantene være bevisst på forholdene

I tillegg er hurtigbåten mellom Tromsø og Harstad innstilt på grunn av værforholdene.

– For øyeblikket ligger det polare lavtrykket over Senja, og det har gitt mye snø i natt, forteller meteorolog ved Meteorologisk institutt, Gunnar Noer.

Også Andøya, Ringvassøya og Vannøya har fått store mengder snø i løpet av natta. I tillegg til store snømengder har det også blåst kraftig. Enkelte steder har det vært full storm, opplyser Noer.

På Andøya er veien mellom Tofta og Risøyhamn stengt på grunn av uvær.

Nedbørsfeltet viser hvor lokalt lavtrykket er. Meteorologene venter at det polare lavtrykket vil flytte seg nordover. Foto: Meteorologene

Betydelig skredfare

Vinden og de store snømengdene har også ført til økt skredfare. Ifølge snøskredvarslinga er skredfaren betydelig over hele Nord-Norge. Også i Romsdal og Sunnmøre meldes det om betydelig for snøskred.

Ifølge Noer skal uværet nå bevege seg gradvis nordøstover, og vil svekkes utover dagen.

Også torsdag skapte polare lavtrykk store problemer for trafikkavviklingen i nord.

Blant annet ble en rekke flyavganger og ankomster til og fra Tromsø lufthavn forsinket eller innstilt, opplyste pressevakta i Avinor torsdag kveld.

Det har også vært periodevis dårlig vær andre steder i landet, som også har ført til forskyvinger i Tromsø.

Foto: Meteorologisk Institutt

Trøbbel også andre steder i landet

Også på Vestlandet er det forsinkelser og innstillinger på grunn av været. I Bergen meldes om forsinkelser og innstilte ruter på Bybanen og til og fra Flesland. Ifølge Avinor er det også enkelte innstillinger og forsinkelser til og fra Flesland på grunn av følgefeil på grunn av været på andre flyplasser.

Helikoptertrafikken til olje- og gassinstallasjonene i Nordsjøen fra en rekke steder er innstilt inntil videre.

I Rogaland går trafikken sakte i Vikesåbakkane langs E39 i Bjerkreim. Årsaken er at det i en periode var full stopp på veien på grunn av at en trailer stod fast. I samme kø sto brøytebilene, og det er årsaken til at det ikke var brøytet godt nok i området.

Snøen skaper også vanskelige kjøreforhold ellers i Rogaland. På Karmøy har det særlig kommet mye snø, og det arbeides iherdig med å holde veien fri for snø.

Et polart lavtrykk er et lite, gjerne intenst lavtrykk som dannes når kald luft fra isdekket i Arktis strømmer ut over åpent vann, ifølge Store norske leksikon.

Med disse lavtrykkene følger det gjerne kraftige snøbyger, sterk vind og svært dårlige kjøreforhold.