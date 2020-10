Smitten øker i Tromsø: – Alvorlig

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sent torsdag kveld ble det kjent at ytterligere tre personer har testa positivt for covid-19 ved Sør-Tromsøya sykehjem.

Fra før er en beboer og en ansatt bekrefta smitta.

I ei pressemelding skriver Tromsø kommune at alle som bor på avdelinga hvor det første smittetilfellet ble avdekka onsdag, har oppholdt seg på egne rom.

– De smitta blir tatt vare på og isolert på vanlig måte. På alle sykehjemmene våre i Tromsø er de godt forberedt på at en slik situasjon kan oppstå, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen.

De som jobber på avdelinga har ikke kontakt med andre deler av sykehjemmet. Det er også iverksatt smittevern med smittevernutstyr og nedvask.

Alle de ti som bor på avdelinga er testa for covid-19. Prøvene til seks av beboerne har vært negative.

Kommuneoverlege Katrine Kristoffersen under en pressekonferanse tidligere i uka. Foto: Marita Andersen / NRK

De ansatte testes fortløpende. Torsdag kveld hadde kommunen ikke fått svar på de siste testene.

– Vi vil i dag fortløpende få svar på de nye testene, sier ordføreren fredag morgen.

Det skal ikke være mistanke om smitte i andre deler av sykehjemmet.

– Alvorlig

Ordfører Gunnar Wilhelmsen sier smittesporingsteamet jobber døgnet rundt for å spore smitten som har oppstått i Tromsø.

Tirsdag ble det første smittetilfellet med ukjent smitteopphav i byen kjent. Torsdag ettermiddag testa to nye personer positivt for covid-19. Én av personene har deltatt på samme arrangement ved Driv som tirsdagens smittetilfelle.

De andre smittede er en ansatt ved utestedet Prelaten og en student ved UiT Norges arktiske universitet.

En ansatt ved Prelaten er smitta med covid-19. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

To av smittetilfellene som ble kjent torsdag ettermiddag, kan knyttes til utestedet No. 24 i Tromsø sentrum.

– Både Prelaten og No. 24 er stengt for nedvasking, sier ordføreren.

Smittesporingsteamet jobber nå med å spore opp alle som har vært innom de tre utestedene de siste ukene.

– Det er klart at det er alvorlig. Det er viktig at hver enkelt som har vært på disse tre utestedene får seg testa eller ringer koronatelefonen hvis man får symptomer, sier Wilhelmsen.

Ser til UiT for hjelp

Onsdag ble det også kjent at store deler av mannskapet på den russiske tråleren Obelyey har testa postitivt for covid-19. De 25 smittede er nå i isolat på Koronasenteret i Kroken. De ni som testa negativt sitter i karantene.

Tromsø-ordføreren legger ikke skjul på at dette skaper utfordringer for kommunens bemanning.

– Det krever mye ressurser, sier Wilhelmsen.

25 personer på den russiske tråleren Obelyay er nå på Koronasenteret i Kroken. Foto: Marita Andersen / NRK

Kommunen har vært i kontakt med UiT for å høre om sisteårsstudenter på medisinstudiet kan hjelpe til. De har også vært i dialog med UNN for å klare utfordringene med bemanning.

– Det gjelder koronatelefonen som vi nå skal åpne til klokka 21 igjen, og testsenteret. Det er tre hovedting vi kan gjøre. Vi styrker koronatelefonen, vi styrker testlaboratoriet og smittesporingsteamet jobber døgnet rundt, sier ordføreren.

Han har ei klar oppfordring til byens innbyggere.

– Hver enkelt av oss må passe på å holde avstand, vaske hendene ofte og være hjemme hvis man har antydning til å være syk, sier Wilhelmsen.