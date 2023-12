Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Nord universitet, Høgskulen på Vestlandet (HVL) og UiT – Norges arktiske universitet er søkerne som får avslag.

Sandra Borch (Sp), statsråd for forskning og høyere utdanning, har hatt møte med dem i dag.

Det melder Khrono.

– Jeg har i dag hatt et godt møte med ledelsen for HVL, Nord universitet, UiT og USN. Jeg har stor forståelse for at disse institusjonene vender hver stein for å få fylle studieplassene sine. Vi trenger hver eneste lærer og sykepleier vi kan få, sier Borch i en e-post til Khrono i etterkant av møtet.

Borch sier at hun har gått grundig inn i søknadene.

– For meg er det viktig å lytte til universitetene og høgskolene, og disse fire institusjonene har pekt på at de spesielle nivåkravene for sykepleier- og lærerutdanningene hindrer motiverte søkere å komme inn, sier Borch.

I dag er det krav om fire i norsk og matte for å bli lærer. For sykepleierstudenter er det krav om karakteren 3 i disse fagene.

UiT: – Bekymret

På UiT er dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet på UiT, Gunbjørg Svineng, bekrefte at de har mottatt avslaget fra Kunnskapsdepartementet.

En av årsakene til at de søkte om fritak fra karakterkravet for sykepleiere og lærere, er å rekruttere flere fagfolk i nord.

– Vi er bekymret for at vi ikke klarer å utdanne det samfunnet trenger av sykepleiere, sier hun.

Dekanen utelukker ikke at spørsmålet om karakterkrav kan komme opp igjen.

Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet på UiT, Gunbjørg Svineng. Foto: Marita Andersen / NRK

– Nå håper vi det blir en grundig politisk prosess med flere stortingsmeldinger i vår. Så får vi se hva vedtakene blir. Vi tror vi kan få utdannet flere fagfolk om karakterkravet fjernes, sier hun.

Til Khono sier studiedirektør Vibeke Bredahl ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) at de er skuffet over avslaget.

– USN er av den oppfatning at vårt forslag med opptaksprøve ville bidratt til å løse en nasjonal utfordring med rekruttering til lærerutdanning.

Avslag i påvente av stortingsmeldinger

Bakgrunnen for avslaget er at regjeringa jobber med stortingsmeldinger som handler om rekruttering av blant annet lærere og sykepleiere.

Den ene handler om opptakssystemet.

– Opptaksutvalget, som vi bygger stortingsmeldingen på, foreslo å fjerne alle nivåkrav. Det skal vi ta stilling til i stortingsmeldingen og det er derfor ikke hensiktsmessig å sette i gang forsøk om dette nå, sier Borch til Khrono.

Hun sier regjeringa ønsker langsiktige løsninger.

– Vi har som mål å legge fram et helhetlig system, som er mest mulig rettferdig og forutsigbart, som gjør at ungdommene våre kommer seg raskt i gang med utdanning og jobb og som er tilpasset de samfunnsutfordringene vi nå står overfor, sier Borch.