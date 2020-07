Troms politidistrikt fikk melding om saken ved 21-tiden onsdag kveld. Politiet ble kontaktet av flere hyttefolk som var bekymret for hvalen.

– På grunn av lav vannstand var det frykt for at hvalen skulle sette seg fast hvis han fortsatte videre oppover elva, sier operasjonsleder, Eirik Kileng, i Troms politidistrikt, til NRK.

Viltnemnda rykket ut med tre båter og mannskap for å få hvalen til å snu.

Ville ikke forlate elva

Å få hvithvalen ut på dypt vann igjen viste seg å være enklere sagt enn gjort.

– Han svømte opp og ned flere ganger og var ikke spesielt villig til å forlate elva. Han hoppet og spratt rundt båtene til Viltnemnda. Etter noen timers arbeid greide de heldigvis å få lokket han ut på dypt vann igjen.

– Det ble tatt i bruk et tau med noen tomflasker på som hvalen fulgte etter. Nå krysser vi fingrene for at han holder seg på dypt vann, sier Kileng.

OPPMERKSOMHET: Hvithvalen Hvaldimir er tilsynelatende svært glad i oppmerksomhet fra mennesker. Foto: NRK

Populær hval

Den populære og tamme hvithvalen Hvaldimir har de siste årene vært å se en rekke steder langs norskekysten.

Interessen for Hvaldimir er stor blant folk, og nesten daglig er det nye bilder og video av hvithvalen i sosiale medier.

Ekspertene advarer mot å være for nærgående mot hvithvalen, som har vist tegn til irritasjon mot pågående mennesker.

I begynnelsen av juli ble det kjent at hvalen hadde skadet seg. Hvalen ble undersøkt av flere veterinærer og det ble raskt klart at hvalen var på bedringens vei.

Råd fra Hvaldimir foundation Ekspandér faktaboks Det er bedre å samhandle med ham fra land enn med båt. Dette er også mindre risikabelt for ham.

La Hvaldimir komme til deg. Vær rolig og stille og vent på din tur.

Ikke kast eller sprut vann på han.

Ikke kast gjenstander på ham.

Ikke mat ham.

Ikke legge hendene dine i munnen hans eller rundt blåsehullet.

Ikke svøm med ham. Han har vært aggressiv tidligere. Dette er et dyr på 600 kilo, og mennesker kan ikke konkurrere mot ham i vannet om noe skulle skjedd.

Lær barn hvordan de skal oppføre seg rundt Hvaldimir for deres sikkerhet.

Vær forsiktig med båt i nærheten av ham. Han kan bli alvorlig skadd eller drept om han kolliderer med propellene.

Hold en lav hastighet om du skal nærme deg han med båt eller vannscooter. Samme når du drar.

Ikke omring ham, la han komme til deg.

Hvis han ligger i vannkantene så slapper han av. La ham bli aktiv igjen før du nærmer deg han. Hvis du observerer noen upassende oppførsel så gi beskjed til lokale instanser. For eksempel Havnevesenet eller politiet.

Har trolig skremt laksen

Operasjonsleder Kileng kan også fortelle at Hvaldimirs tilstedeværelse i Målselva onsdag kveld satte sitt preg på det øvrige dyrelivet i elva.

– Det meldes om at det har gått svært lite laks opp laksetrappa i Målselva i kveld, så laksen har nok muligens blitt litt skremt, sier han.