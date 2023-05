PST etterforsker flere norske selskaper for sanksjonsbrudd

Det var Sør-Varanger avis som omtalte saken først.

Dette er forhold som har skjedd etter februar 2022.

– PST ønsker ikke å kommentere hvilke selskaper dette gjelder, eller hvor i landet de befinner seg, sier seniorrådgiver Eirik Veum i Politiets sikkerhetstjeneste i en kommentar til avisen.

Selskapene etterforskes også for brudd på eksportkontroll-loven.

Kan foreligge lovbrudd

I Tromsø medgir havnemyndighetene at det foreligger mulige brudd på sanksjonene.

– Vi innrømmer at vi ikke har vært flinke nok til å sette oss inn i regelverket. Vi har nå iverksatt tiltak og skal følge opp de presiseringene som er kommet fra norske myndigheter om hvilke tjenester vi har lov å tilby russiske trålere, sier maritim direktør i Tromsø havn, Knut-Ivar Bendiksen til NRK Troms og Finnmark.

To russiske trålere har ligget til havn i Tromsø på kaianleggene til det kommunalt eide Tromsø havn.

Fartøyene har ligget til havn siden henholdsvis desember 2022 og februar 2023. De har meldt sin avgang i neste uke.

– Per i dag har vi to fartøy på våre kaier. De har vi henvendt oss til og gitt beskjed om at de må gjøre til kjenne om hvilke tillatelser de har fra norske myndigheter, sier Bendiksen.

UD avviser at nye sanksjoner er innført

Tidligere fredag gikk verftet Kimek i Kirkenes ut varslet masseoppsigelser av de ansatte, og viste til at regjeringen strammer inn sanksjonene mot Russland.

Men til NRK avviser Utenriksdepartementet at sanksjonene nå er strammet inn.

– Reglene har vært de samme hele veien. Det vi gjør i dag er at vi minner alle aktører på at det i utgangspunktet er forbudt å yte verftstjenester også til russiske skip i Norge, sier Eivind Vad Petersson i Utenriksdepartementet.

– Har noen norske bedrifter brutt sanksjonsreglene?

– Informasjon vi har fått fra de ulike kontrollorganene vi har betyr at det er grunn til å komme ut med en sånn påminnelse om dette. Hvorvidt det foreligger konkrete brudd eller ikke, det er det ikke opp til meg å endelig avgjøre, sier han.

Kimek-direktør Greger Mannsverk minner om at både statsministeren, næringsministeren og finansministeren har besøkt verftet.

– De har vært med rundt på verftet og med selvsyn sett hva Kimek gjør på russiske fartøy. Det har ikke vært en eneste negativ kommentar fra noen av dem om at det vi gjør, kan være i strid med sanksjonene, sier Mannsverk.

På spørsmål om dette svarer Eivind Vad Petersson i Utenriksdepartementet:

– Alle norske virksomheter har en selvstendig plikt til å sørge for at de følger norsk lov og regelverk, uavhengig av hvem som kommer på besøk, sier Petersson.