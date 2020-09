Prøver å gi barn svar om døden

DØDEN – Dødsens seriøse fakta er en tegneserie som skal ta for seg det vanskelige temaet døden for barn mellom 8 og 12 år. Den er illustrert av tegneserieskaper Sigbjørn Lilleeng.

– Døden er jo noe vi alle sammen må forholde oss til enten vi vil eller ikke og hva som skjer etter på og hva som skjer når man dør er noe jeg har lurt og spekulert mye på, sier Endre Lund Eriksen.

– Også har jeg to barn som i løpet av oppveksten har stilt noen spørsmål og lurt på en noen ting som jeg har tatt med meg inn i arbeidet med boka.

Ved siden av å skrive bøker jobber Eriksen i NRK i Tromsø med Planetpatruljen – et miljøprogram for barn.

Prøver å gi svar om døden

Boka åpner med at en gutt plutselig oppdager at han er med i en bok som heter døden, og det er han ikke så glad for fordi han skjønner at noen sannsynligvis kommer til å dø i en bok som handler om døden.

– Hva lurer egentlig barn på om døden?

– Det kan være hva som skjer når noen som er død blir begravet. Når de ligger i kista, kan de høre noe? Hva skjer med kroppen? Alle har hørt at fra jord er du kommet til jord skal du bli, men hvordan foregår dette?

Det er noe av det Eriksen prøver å gi svar på i boka. Men hvor mye kan man egentlig fortelle barn om døden? Selv tror han man kan fortelle dem ganske mye.

– Unger er nysgjerrige og har ikke så mange fordommer som voksne. Selvfølgelig skal man ikke presse døden på unger, det er et barns nysgjerrighet som gjør at de stiller spørsmål, også kan man prøve å svare på det.

AKTIV: Eriksen har brukt flere år på å jobbe med temaet og sier han selv har lært mye om døden av prosjektet. Foto: Torill Ustad Stav

Vanskelig tema

Men det kan være vanskelig å finne svar, selv for voksne. For å nå målgruppa bruker Eriksen og Sigbjørn Lilleeng humor.

NY: Boka er gitt ut på forlaget Cappelen Damm. Foto: Cappelen Damm

– Det er jo et alvorlig tema, men selv alvorlige temaer som døden mener jeg vi må kunne spøke litt med.

Den prisbelønte forfatteren håper boka kan gjøre det litt lettere å snakke om som egentlig er ganske tungt.

– Jeg tror det kan sette i gang samtaler – blir det bare svart, eller er det noe etterpå? Men jeg tror også man kan få noen konkrete svar på det vi faktisk vet om døden. Som for eksempel at kroppen gradvis blir brutt ned til cirka to liter jord, sier Eriksen.

Tabubelagt

– Man vet at barn tidlig begynner å tenke på døden, og kan gå med spørsmål om det. Og kanskje snakker de ikke så mye om det fordi de opplever at temaet ikke er naturlig å ta opp.

ÅPENHET: psykologspesialist Catharina Elisabeth Arfwedson Wang ved UiT mener det er viktig å ikke gjøre døden til tabu. Foto: UiT

Det sier Catharina Elisabeth Arfwedson Wang som er professor i klinisk psykologi og psykologspesialist ved Universitetet i Tromsø.

Hun mener det er bra at man snakker med barn om vanskelige tema som døden, og tror at en bok er et godt sted å starte.

– Det kan være et godt utgangspunkt for samtaler, både på skolen og med foreldre, sier Wang.

Viktig med ærlighet

– Hvordan kan voksne ta opp et vanskelig tema som døden med barn?

– Jeg tror ærlighet er det viktigste og at man svarer så godt man kan. Barn er veldig flinke til å lese voksne, om de er redde, lyver eller holder ting tilbake. Det kan bare skape mer usikkerhet hos barnet.

Hvordan man håndterer temaet handler mye om kunnskap og å være åpen om temaet, mener Wang. Hun synes det er viktig å ikke bidra til at temaet blir tabu.

– Barn kan for eksempel spør om det gjør vondt å dø. Da handler det om hva voksne vet. For de fleste er det jo ikke vondt å dø fordi man har så god medisinsk behandling, sier Wang.

Og legger til:

– Kanskje voksne også skal sette seg litt inn i temaet for å kunne svare barna godt, og gå en liten runde med seg selv og finne ut hvilket forhold de selv har til døden.