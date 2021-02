Nordkapp kommune får medhold: Gratis parkering ved Nordkapplatået

Kommunestyret i Nordkapp har lenge krevd at Scandic stopper innkrevingen av parkeringsavgift på Nordkapp-platået.

En avgift som i dag gir selskapet 350 kroner per bobil som parkerer ved platået. For personbiler kostet det 200 kroner.

Scandic på sin side mener de har lov til å ta seg betalt for turistene som besøker landemerket. De har klaget saken inn til Statsforvalteren i Troms og Finnmark, som nå har kommet med sin konklusjon:

Statsforvalteren avviser klagen fra Scandic over at selskapet ble nektet å kreve parkeringsavgift for besøkende til Nordkapplatået.

Statsforvalteren er dermed enig med kommunestyret i Nordkapp i at det kreves løyve for å innkreve parkeringsavgift.

– Det er opp til kommunens frie skjønn å vurdere om løyve skal gis eller ikke, heter det i vedtaket.

I luka her må man betale for inngang, parkering og tilgang til Nordkapphallen separat, om Scandic får det som de vil. Prisen for bare inngang reduseres til 50 kroner. Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

– Tillater oss et lite jubelrop

I fjor sommer avslo kommunestyret en søknad fra Scandic Hotels om å kreve avgift for besøkende til Nordkapplatået, som regnes som det nordligste punktet i Europa.

Kommunens vedtak er gyldig, fastslår Statsforvalteren.

– Det knyttet seg selvfølgelig en god del spenning til hva denne avgjørelsen ville innebære for oss, selv om vi var ganske sikre på at den ville bikke vår vei, sier Jan Olsen, ordfører i Nordkapp kommune.

Han tillater seg et lite jubelrop for Statsforvalterens konklusjon.

– Det er mange flere enn ordføreren her i Nordkapp som er enormt glade for å komme videre i saken, sier Olsen.

Men det er imidlertid lite som tyder på at denne bitre striden ender her.

Nordkapp-striden har hatt høy temperatur i mange år. Her er distriktsdirektør Knut Sigurd Pettersen omgitt av Ole Jacob Wold (Rica Eiendom) og daværende ordfører Kristina Hansen under et folkemøte i 2018. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Rettssak

Så sent som i desember i fjor vedtok nemlig Nordkapp kommune å bøtelegge Scandic med døgnmulkt på 15.000 kroner så lenge de ikke slutter å kreve inn parkeringsavgift på platået.

Dermed har Scandic nå sluttet å ta betalt. Men bare inntil videre. De håper å kunne ta betalt igjen innen sommersesongen starter, og vil ta saken til retten for å få lov til dette.

De mener en rettssak er det beste for å avklare striden en gang for alle.

– Vedtaket bekrefter behovet for en rettslig avklaring og at det var en riktig beslutning å bringe saken inn for domstolene, sier distriktsdirektør Knut Sigurd Pettersen i en pressemelding.

Han sier at Scandic er tilfredse med deler av Statsforvalterens konklusjon.

– Vi er tilfredse med at Statsforvalteren langt på vei er enig med oss i at to av tre avslagsgrunner ikke er holdbare, og ser frem til at betingelsene for driften av turistanlegget blir avgjort i retten.

– Vil avgjørelsen kunne påvirke Scandics tilstedeværelse på Nordkapp i fremtiden?

– Vi har ikke sett inn i den krystallkula nå. Denne saken har versert siden 90-tallet, i 30 år. Nå er det viktig å få satt premissene for vår forretningsdrift videre. At vi har rammebetingelsene tilstede, sier Pettersen.