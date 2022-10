– Dersom det har foregått noe ulovlig i denne saken, vil vi faktisk vurdere å politianmelde forholdet, sier Jon Karlsen, gruppeleder for Fremskrittspartiet (Frp) i Troms og Finnmark.

Nylig skrev iFinnmark at Kristina Hansen (Ap), uten å ha hjemmel for det, sommeren 2020 vedtok kjøp av kombibåten MS «Hollendaren» til 86 millioner. Den endelige prislappen ble litt lavere; 83,5 millioner kroner.

NRK har også gjennomgått de samme dokumentene.

Den gang var Kristina Hansen fylkesrådsleder for Troms og Finnmark fylkeskommune.

– Jeg har ingen kommentar til det som har med en mulig anmeldelse å gjøre. Opposisjonen er i sin fulle rett til å velge hvordan de vil følge opp saken, sier Hansen, som nå er statssekretær for fiskeri- og havministeren.

Hun legger til:

– Men jeg beklager at det har skjedd formelle feil på «min vakt» i forbindelse med kjøpet av MS «Hollendaren».

Båten vi snakker om frakter nå både passasjerer og personbiler på den værharde finnmarkskysten. Den kan også ta med seg en 50 tonns trailer.

Den omstridte kombibåten MS «Hollendaren» legger til kai i Hammerfest.

Krever svar

Frp har nå levert inn en interpellasjon til fylkestinget, der de krever å få svar. Hvilke svar de får, vil avgjøre hva som skjer videre.

Saken skal opp i fylkestinget i neste uke.

– Dersom vi ikke er fornøyd med de opplysningene vi mottar, har vi flere muligheter, sier Jon Karlsen.

Frp kan kreve at kontrollutvalget gransker saken. Det kan også bli stilt mistillit til fylkesrådet.

– Og vi kan vurdere å politianmelde hele eller deler av fylkesrådet, sier Karlsen.

– Det ble litt «klabb og babb»

Kristina Hansen innrømmer overfor NRK at det gikk litt fort i svingene da kjøpet av MS «Hollendaren» ble vedtatt.

– Like før møtet 3. juli 2020, oppdaget vi at det var gjort feil i vedtaket fra 2018. Det var der det ble bestemt å kjøpe en reservebåt. Jeg burde ha dobbeltsjekket alle tidligere vedtak, men jeg antok at alt var i orden.

– Vi benyttet oss derfor av hasteparagrafen for å få gjennomført kjøpet. For det å anskaffe «Hollendaren» til Finnmark, anså jeg som helt nødvendig. Det ble litt klabb og babb, og jeg erkjenner at vi ikke hadde hjemmel for dette, sier hun.

Statssekretær Kristina Hansen, ønsker ikke å kommentere en eventuell politianmeldelse. Men hun innrømmer at hun har gjort en feil i forbindelse med kjøpet av MS «Hollendaren». Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Kunne vært 7,7 millioner kroner – ble 86

Sommeren 2018 vedtok Finnmark fylkesting at fylkeskommunen skulle få tak i et reservefartøy. Prisen skulle være maksimalt 7,7 millioner kroner. Høsten kom og i oktober samme år var saken havnet i komiteen med ansvar for samferdsel.

Problemet var at det ikke lenger var mulig å få tak i et så rimelig fartøy som fylkestinget krevde.

Ny pris for nytt fartøy: 60 millioner kroner.

Daværende leder for utvalget, Geir Ove Bakken (Ap), bekrefter til NRK at det bare er fylkestinget som kan godkjenne en så kraftig prisøkning. Men han husker ingenting av hva som skjedde videre.

Så følger to år uten et eneste politisk vedtak om kombibåten.

7. februar 2020 publiserer Troms og Finnmark fylkeskommune likevel en pressemelding med tittelen: Ny hurtigbåt i rute.

Og fem måneder senere, 3. juli 2020, signerer Kristina Hansen det omstridte vedtaket på kjøp av kombibåt til 86 millioner kroner.

MS «Hollendaren» kan også ta med seg en trailer på opptil 50 tonn. Foto: Ole Matias Aa

– Merkelig sak

Jo Inge Hesjevik i Finnmark Høyre har fulgt denne saken. Eller i alle fall forsøkt. Det har ikke vært enkelt, sier han.

– Dette er den merkeligste saken jeg har vært borti som fylkestingsrepresentant. Det har vært svært vanskelig å finne ut av hva som faktisk har skjedd.

– Nå begynner det å demre at det faktisk er fylkesrådet i Troms og Finnmark som har kjøpt båten. Men hvordan de har klart dette, uten å føre det inn i noe budsjett og uten at det er gjort et vedtak i fylkestinget, er merkelig, sier han.

Jo Inge Hesjevik i Finnmark Høyre, frykter at konsekvensene for kjøpet av hurtigbåten, kan koste Finnmark dyrt. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Hesjevik frykter at det meste av lover og regler er brutt i denne saken.

– De kan umulig ha fulgt loven da fartøyet ble vedtatt kjøpt. Jeg er også spent på om kontrakten, som er inngått for drift av fartøyet, er gjort i henhold til gjeldende lover, sier Hesjevik.

Kostnadene som følger med båten kan komme til å koste dyrt når Troms og Finnmark skiller lag, frykter han.

– Dersom Finnmark skal sitte alene med regningen for noe Troms og Finnmark har gjort, føler jeg blir feil. Konsekvensene kan bli kutt i samferdselsruter og skoletilbud. Det er nå opp til fellesnemndene å finne ut hvem som skal ta regningen, sier Hesjevik.

Lite åpenhet

Samfunnsforsker Jonas Stein ved UiT – Norges arktiske universitet er ikke overrasket over at det nå stilles spørsmål om hva som har skjedd i denne saken.

– Det fremstår for meg som at det har vært svært lite åpenhet rundt prosessen.

– Jeg er imidlertid litt overrasket over at det har vært så lite åpenhet, og at debatten kommer først nå. Dette etterlater et inntrykk av at politikerne og fylkesrådet ikke har fulgt reglene slik de skal gjøre, sier Stein.

– Det har vært lite åpenhet rundt kjøpet av MS Hollendaren. Det er nå opp til den nye fylkesråden å sørge for at det blir det, sier samfunnsforsker Jonas Stein. Foto: Anne Sofie Rønnfeldt / NRK

Modig vedtak

I juni i år ble MS «Hollendaren» døpt.

Nåværende fylkesordfører for Troms og Finnmark fylkeskommune, Tarjei Jensen Bech, sa da at fylkestinget i sin tid gjorde et modig vedtak.

I en SMS til NRK opplyser Bech at han da viste til vedtaket fra sommeren 2018. Hvordan det kan henge sammen at dette vedtaket bare har en ramme på en brøkdel av hva hurtigbåten koster, vil han ikke svare på.