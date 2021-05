Kjernen for den årelange konflikten mellom kommunen og hotellkjeden er en av Norges mest kjente turistattraksjoner: Nordkapplatået. Hvem skal tjene penger på turistene som parkerer her?

Nå har striden endt i retten: Etter at Nordkapp kommune truet Scandic med dagbøter på 15.000 kroner dersom de ikke sluttet å kreve inn parkeringsavgift på platået, valgte Scandic å saksøke kommunen.

Scandic mener det er helt bak mål at Nordkapp «vil ta tilbake» Nordkapp-platået.

– Kommunen har aldri eid platået, det handler ikke om å ta det tilbake, men å ta det. Det er Finnmark som eier det, ikke Nordkapp, sier Martin Lüttichau, som er advokaten til Scandic.

– Scandic har valgt å saksøke oss. Det må vi forholde oss til. For Nordkapp er det viktig å ivareta både næringslivets og lokalbefolkningens interesser, sier ordfører Jan Olsen.

Men hva krangler de om?

Kort fortalt krangler Nordkapp kommune og Scandic om retten til å kreve parkeringsavgift ved platået, og dermed retten til å tjene penger på alle Nordkapp-turistene.

– Med 300.000 besøkende, som i dag, som betaler en høy avgift på 300 kroner, kan vi få inn 9 millioner kroner i året i parkeringsavgift, har ordfører Jan Olsen, tidligere uttalt til NRK.

Det er anslått at Scandic tjener rundt 50 millioner kroner på turisme på Nordkapplatået i året.

Hvem eier platået?

Finnmarkseiendommen er grunneier av området der Nordkapp-platået ligger. Dette området er lei ut til Rica Eiendom som igjen leier ut området til hotellkjeden Scandic.

Sommeren 2019 avgjorde det daværende kommunestyret, med Ap i spissen, at fjellplatået ikke skulle åpnes for offentlig forvaltning. Med andre ord betydde dette vedtaket at Scandic skulle kunne fortsette å ta betalt for både de som ville parkere ved platået, og de som ville besøke museet kjeden har satt opp som en inngang til den velkjente globus-statuen.

SV og Sp var de tydeligste motstanderne av vedtaket.

Og, siden disse partiene vant kommunevalget samme høst, har de jobbet for at platået skal åpne for offentlig forvaltning.

Med andre ord – for at Nordkapp kommune skal kunne drifte deler av Nordkapplatået selv.

Det er flere som ønsker at monopolet Scandic har oppheves. Eksempelvis lovte Hurtigruten sommeren i 2019 å skape 160 nye arbeidsplasser hvis de får starte opp.

I 2011 måtte besøkende betale 235 kroner for å komme til platået. Foto: Nyhetsspiller

Det hele tilspisset seg altså da kommunen i desember 2020 bestemte seg for å kreve døgnmulkt fra Scandic dersom de ikke slutter å kreve inn parkeringsavgift på platået. Kommunen mener at avgiften er i strid med friluftsloven § 14.

Hotellkjeden klagde vedtaket inn til Statsforvalteren i Troms og Finnmark, men klagen ble avvist.

Dermed måtte Scandic slutte å ta betalt for parkering.

Men hotellkjeden er ikke fornøyd med situasjonen, og valgte altså å gå rettens vei for å beholde parkeringsavgiften.

Jan Olsen er ordfører i Nordkapp kommune, som saksøkes nå av Scandic. Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Hva vil partene oppnå nå?

Scandic krever å få lov til å fortsette å drive med parkeringsvirksomhet og næringsmessig turistvirksomhet ved det kjente turistmerket. I tillegg krever de at kommunen betaler sakskostnadene deres.

Nordkapp kommune på sin side krever at de frifinnes, og at Scandic betaler sakskostnadene deres.

For kommunen vil en seier også bety at de får endelig avklart at det er de som skal ha kontroll og eierskap til parkeringsvirksomheten.

For øyeblikket må turistene ikke betale for parkering ved Nordkapplatået. Scandic håper at det snart endrer seg. Foto: Atle Markeng / NRK

Hva har striden ført til?

Saken har preget det politiske miljøet i kommunen i en årrekke, og var en viktig årsak til at Arbeiderpartiet tapte ved forrige kommunevalg, for første gang siden andre verdenskrig.

Nå er det SV og Sp som hersker, de samme partiene som nå, med ordfører Jan Olsen i front, må svare for seg i en rettssak med Scandic.

Konflikten har etterhvert også ført til steile fronter blant folk og naboer i Nordkapp. Striden om Norges mest kjente naturattraksjon splittet kommunen.

Det gikk til slutt så langt at det ble arrangert et fakkeltog for et varmere samfunn september 2020.

Men det tok ikke slutt der.

To kommunedirektører har måtte gå på grunn av konflikten. Sistnevnte tok sin sak til retten. I mai vedtok tingretten at han fikk sparken uten gyldig grunn.