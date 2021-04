Fause kommer fra jobben som førstestatsadvokat i Troms og Finnmark.

– Fause vurderes med sin bakgrunn som meget godt kvalifisert for rollen som ny sysselmann. Sysselmannen er regjeringens øverste representant på Svalbard og sentral i iverksettelsen av svalbardpolitikken, myndighetsutøvelsen og forvaltningen av øygruppen. Fause har god innsikt i både Sysselmannens oppgaver, lokalsamfunnene på Svalbard og svalbardpolitikken, og har et godt fundament for å kunne utvikle etaten videre, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Lars Fause var assisterende sysselmann på Svalbard i perioden 2008 til 2010.

– Det har vært en gammel drøm. Siden jeg reiste ned for ti år siden, så har jeg tenkt på dette nesten hver dag. Det føles derfor veldig godt å ha fått jobben, sier Fause til NRK.

Som sysselmann er man både politimester og statsforvalter.

– Så det er et stort og krevende oppdrag som regjeringen forventer utøves på beste vis. Store og vanskelige oppdrag har alltid trigget meg, sier han.

Bøtelagt for vådeskudd

I 2009 fikk han en bot på 5.000 kroner etter et vådeskudd. Bakgrunnen var at han skjøt et skudd med rifle inne i sin egen leilighet i Longyearbyen på Svalbard. Fause sa til NRK at han holdt på med forberedelsene til å skyte opp til storviltprøven da uhellet skjedde.

– Det var en gedigen tabbe og et fryktelig kjedelig uhell, sa Fause til NRK etter hendelsen.

Fra 1. juli skifter navnet på stillingen fra sysselmann til sysselmester. Han blir dermed den aller første sysselmesteren.

Det var flere sterke søkere på stillingen som ny sysselmann. Blant søkerne var sorenskriver Jørn Holme og dommerne Rune Bård Hansen, Cecilie Østensen Berglund og Inger-Marie Landfald.