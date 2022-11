I slutten av november skal Årets grasrottrener 2022 kåres i regi av Norges Fotballforbund.

I finalen står det nå mellom fem kandidater.

Maria Alexeeva og fire menn. Et forholdstall som er representativt for andelen kvinnelige trenere i Norge.

– Damene tror ikke de er gode nok, sier Alexeeva, som er fotballtrener for jenter 13 i Kirkenes fotballklubb.

Fotballtrener Maria Alexeeva er årets grasrottrener i Finnmark.

– Stolt og glad

Og hun kan ha et godt poeng.

Tall fra Norges Fotballforbund viser nemlig at det fortsatt er flest mannfolk som tar på seg oppgaven som fotballtrener. Både i topp- og breddeidretten.

Ferske tall fra 2022 viser denne fordelingen:

84,9 prosent er menn

14,1 prosent er kvinner

Men en region skiller seg positivt ut.

I Finnmark er det dobbelt så mange kvinnelige trenere som landsgjennomsnittet. Her er tallet 23,2 prosent, noe som er høyest i landet.

Og ser vi på barneidretten er tallet enda høyere. Her er det 31,4 prosent kvinnelige trenere, sammenlignet med landsgjennomsnittet på 17,4 prosent.

– Jeg må si jeg er ekstremt stolt. Vi har mange kvinner på trenerkursene våre og det er veldig gledelig, sier Vidar Johnsen, ansvarlig trenerutvikler i Finnmark fotballkrets.

Vidar Johnsen er trenerutvikler i Finnmark fotballkrets. Han er svært stolt over at Finnmark topper statistikken over antall kvinnelige trenere i Norge. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Hvorfor landets nordligste fotballkrets ligger i landstoppen på dette området er han ikke helt sikker på.

– Jeg har ikke fasitsvaret, men kanskje er det det at vi har jobbet med kvinnefotball over lang tid som nå gir resultat, sier han.

Sterke kvinnemiljø

Johnsen viser til Porsanger IL, som har et kvinnelag som spiller kvalik til førstedivisjon, mens man også i Sør-Varanger hevder seg på nasjonalt nivå.

Begge disse lagene har kvinnelige trenere, eller kvinner med i trenerteamet, ifølge trenerutvikleren.

– Mange av miljøene i Finnmark er bygget på at det er sterke kvinnelige trenere i klubbene, og ikke minst kvinnelige ledere i klubbene, sier Johnsen.

Bo Folke Gustavson, Fagansvarlig barn og unge i Norges Fotballforbund, skulle gjerne sett flere kvinner på grasrottrenerkurs.

Bo Folke Gustavson er Fagansvarlig barn og unge i Norges Fotballforbund. Han ønsker flere kvinner velkommen som trenere. Foto: Norges fotballforbund

I dag er andelen kvinner som dukker opp på kursene rundt 20 prosent. Gustavsson tror mange kvinner tror at de må ha lang fotballerfaring og mye kompetanse på det fotballfaglige for å stille opp som trener.

– Vi bruker litt flåsete å si at har du arrangert noen barnebursdager i ditt liv, så kan du være fotballtrener for de yngste. Det handler først og fremst om å legge til rette for god fotballaktivitet, og det lærer du på kursene våre sier Gustavson.

Møtes på Tik-tok og snap

Maria Alexeeva har gode fotballfaglige kvaliteter etter å selv ha spilt fotball i en årrekke. Men når hun skal skape trivsel for jentelaget hun trener, er det sosiale samspillet minst like viktig.

For å møte jentene på deres banehalvdel har Alexeeva opprettet Tik-tok, og felles snapchatforum.

– For at de skal ha tillit til meg har jeg måttet lære meg dette. Jeg skjønte fort at hvis jeg sendte en SMS svarte de ikke, men når jeg sender en snap svarer de med en gang, sier hun.

Maria er også opptatt av å finne ut hva som kan ligge bak hvis en av jentene presterer dårlig eller mangler motivasjon.

– Kanskje har det skjedd noe hjemme. De er i en sårbar fase og det å få en god dialog med dem er viktig. Kanskje må jeg til og med ta kontakt med hjemmet, sier hun.

Mina Flå-Jørgensen elsker å spille fotball og tror at forholdet til trener Maria er viktig for at hun trives. Foto: Privat

– Hun er nesten som en bonusmamma for meg, sier Mina-Flå Jørgensen.

13-åringen mener den gode lagfølelsen som Maria skaper er avgjørende for at hun trives med å spille fotball.

– Jeg tror det er veldig viktig å ha en trener man liker. Maria tar vare på alle og rydder opp i alt egentlig, sier Mina.

Den viktige praten

For ikke lenge siden var hele laget samlet på kveldstid for å se kvinnefotball på TV-en og spise pizza. Alexeeva tror det er viktig å se jentene, og anerkjenne dem.

– For dem er det ikke nok at de har spilt en knallgod kamp eller satt en knallgod pasning. Dem må høre det også, sier Alexeeva.

Ikke minst er det viktig å snakke om alle de tingene som jentene følte ikke gikk bra.

– Ellers går dem hjem og føler at dem ikke fikk til treninga. Guttene tenker gjerne at de ikke fikk til fordi de andre var dårlige. Men slik tenker ikke jentene. De tar det med seg hjem, sier hun.

Maria Alexeeva fra Kirkenes konkurrerer om å bli Årets grasrottrener i Norge. Foto: Privat

Alexeeva har sin egen datter med på laget. Det hjelper på når man skal rydde tid til å være på fotballbanen flere kvelder i uka.

– Jeg føler at jeg har en ekstra ungeflokk på 12, men det er verdt det, sier hun leende.

For at flere kvinner skal ta treneransvar mener Alexeeva at kvinner må stille krav til sin bedre halvdel på hjemmebane.

– Flere jenter må tørre å si fra hjemme om at: «Nå må arbeidsoppgavene i huset fordeles, for nå skal jeg være fotballtrener».