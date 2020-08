Koronatester borte i posten – rammer opp mot 50 personer

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi fikk melding på slutten av arbeidsdagen i dag om at en pakke med koronaprøver ikke var kommet frem fra Alta til Tromsø, opplyser kommuneoverlege Peder Halvorsen.

Dette skal dreie seg om prøver som ble tatt mandag ettermiddag. Ettersom det har tatt så lang tid å få prøvene til Tromsø, må de berørte personen ta nye prøver.

– Disse skulle vært fremme i Tromsø i løpet av tirsdag, men har ikke kommet frem.

Dette gjelder tester for mellom 40 og 50 personer. Ifølge Halvorsen kan hendelsen få konsekvenser for arbeidet med smittesporing.

– Det vi har vært opptatt av i ettermiddag har vært å få tak i de pasienten dette gjelder, slik at vi kan få tatt en nye prøver, sier han.

Det var Altaposten som først omtalte saken.

Halvorsen har vært i kontakt med Posten og sier at de begge nå er opptatt av å finne ut hva som har skjedd.

Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø håndterer store deler av koronaprøvene fra Nord-Norge. Det var hit prøvene fra Alta også skulle. Foto: UNN

– Ingen av oss vet det enda, det er noe vi skal se videre på i morgen.

Han sier videre at de legger opp til å få testet de berørte fredag, slik at de forhåpentligvis kan få svar i løpet av helgen eller seneste mandag.

– Det er litt uheldig at dette skjer så tett opp mot helgen for da er ikke postgangen like hyppig som eller. Men får vi tatt prøvene tidlig nok i morgen, har vi en god mulighet til å få svarene i løpet av helgen.

– Hvor alvorlig er dette?

– Vi får håpe at dette ikke er alvorlig i det hele tatt.

Halvorsen forklarer at smittesporingen er den største utfordringen her.

– Det at det vil ta tid før man vet om en forkjølelse skyldes korona eller ikke, er uheldig for pasienten som går og venter på et svar som ikke kommer, sier han.

– Det mest alvorlig med det er at vi forsinkes i smittesporing hvis det skulle vise seg at noen av disse er smitta.

Om de skal vurdere ett annet system enn post har ikke Halvorsen tatt stilling til ennå.

– Vi ble gjort kjent med dette for bare noen timer siden. Det første vi er opptatt av nå er å finne ut hva som har skjedde. Så får vi vurdere slike ting når vi har det på det rene.