Politiet i Finnmark blir nå etterforsket av Spesialenheten for politisaker. Det er Geir Larsen som har anmeldt dem for det han mener er slett arbeid og en rekke lovbrudd knyttet til flere voldssaker der hans datter Victoria er fornærmet.

Nå har Larsen lagt fram bevis for en av anklagene han retter mot politiet – en anklage som politiet så langt har benektet.

Frikjent for grov vold

Problemet startet da Victorias ekskjæreste ble frikjent på en lang rekke tiltalepunkter i en oppsiktsvekkende rettssak i fjor høst.

Da saken kom for retten, måtte aktor innrømme at politiet ikke hadde sikret tilstrekkelig bevis i saken. Dermed måtte hun be om at den nå 30 år gamle mannen ble frikjent for vold og trusler mot Victoria og flere andre.

Mannen hadde en svært voldelig bakgrunn, og fikk tre år og åtte måneders fengsel i 2016.

Victoria Larsen takker faren Geir for støtten gjennom en traumatisk periode i livet. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Ba om besøksforbud

Geir Larsen skrev en omfattende klage på politiets arbeid med saken. Et av temaene i klagen var besøksforbudet de hadde bedt om for ekskjæresten hennes.

– Rett etter rettssaken var jeg med Victoria hos politiet for å få besøksforbud, sier Larsen til NRK.

– Politiet mente det var helt selvfølgelig at det skulle ilegges besøksforbud. Etter bare en times tid ringte de og bekreftet at besøksforbudet var forkynt, og sendte henne en tekstmelding samtidig.

De fikk aldri noen skriftlig bekreftelse i posten, og begynte å få mistanke om at det ikke var ordnet.

Bekreftelsen kom i juni, i et brev fra politimester Ellen Katrine Hætta.

– Når politimesteren endelig klarte å besvare klagen min etter nesten ett år, skriver hun i svaret at det aldri har vært noe besøksforbud, sier Larsen.

Illustrasjon: Svar fra politimesteren i Finnmark til Geir Larsen

I brevet heter det at politiet ikke mente det var nødvendig med besøksforbud, og at familien heller ikke hadde bedt om det.

Larsen reagerte på svaret, men hadde ikke bevis for at politiet tok feil. Telefonen med tekstmeldingen var nemlig blitt ødelagt i mellomtiden.

Men i september byttet Victoria telefon. Da fant hun en gammel sikkerhetskopi i skyen. Der lå SMS-en fra politiet, som forsikret dem om at besøksforbudet var forkynt.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

For Larsen er det enda en bekreftelse på at politiet ikke har kontroll i en alvorlig voldssak.

– Jeg synes det er svært alvorlig, i likhet med mange andre ting i denne saken. Victoria har gått og trodd at det var besøksforbud, sier Larsen.

Han sendte kopi av SMS-en til politiet og Politidirektoratet som vedlegg til sin klage, og deretter til Spesialenheten.

Spesialenheten vil ikke kommentere saken overfor NRK, men Larsen har sendt oss kopi av e-post der de bekrefter at de har startet etterforskning av politiet i Finnmark. Han opplyser at både han og datteren var inne til avhør i forrige uke.

Politiet beklager

Politiet har tidligere fått refs av statsadvokaten for sin håndtering av sakene. De har beklaget feil både i intervju med NRK og i brev til far og datter Larsen.

Nå beklager de igjen. Påtaleleder Morten Daae slår fast at svaret som Larsen fikk fra politimesteren i juni var feil, og skriver at Victorias ekskjæreste faktisk ble ilagt besøksforbud.

«Klagesvaret av 13.06.2022 inneholder feil opplysninger om besøksforbudet overfor tiltalte. Besøksforbud med hjemmel i straffeprosessloven § 222a ble utstedt 01.10.2021, og det er dermed ikke riktig at påtalemyndigheten ikke utstedte besøksforbud i saken. Jeg beklager denne saksbehandlingsfeilen på det sterkeste», skriver Daae via kommunikasjonsenheten i Finnmark politidistrikt.

Politimester Ellen Katrine Hætta feilinformerte i sitt svar på klagen fra Geir Larsen. Nå beklager politidistriktet. Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

Mistet tillit

30-åringen måtte møte i retten igjen i september i år, tiltalt for vold mot Victoria. Saken var av ukjente grunner ikke tatt med i rettssaken for et år siden.

Denne gangen opplevde Victoria å bli trodd. Ekskjæresten ble dømt til fengsel for vold mot henne og vold mot en barndomsvenn.

Selv om den siste dommen var et plaster på såret, føler hun ikke at hun kan stole på politiet.

– Jeg kommer aldri noen gang igjen til å dra dit for å anmelde en sak, om jeg så blir truet på livet. Jeg har ikke tillit til politiet. Jeg bruker ikke tid på det. Det gjør det bare verre, sier Victoria Larsen.