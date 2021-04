Havarert tråler stenger kaia – russisk rederi skylder på verftet i Kirkenes

Den 53 meter lange fiskebåten «Melkart» kantret sist onsdag, til alt hell uten at noen ble skadet.

Men driften hos en av de største arbeidsgiverne i Finnmark tar skade av havariet: Havaristen sperrer effektivt kaia og hindrer Kimek i å ta inn flere oppdrag.

Nå er en stor del av arbeidsstokken på 74 permittert. Imens strides rederiet og verftet om hvem som har skylda for uhellet – og ansvaret for å rydde opp.

– Kimek har etter vår mening ikke noen skyld i at Melkart kantret. Det som er viktig nå, er å få snudd fartøyet, slik at man kan finne årsaken til havariet, sier Greger Mannsverk, administrerende direktør for Kimek.

Slik så båten ut samme kveld som kantringen skjedde. Åtte personer var om bord på båten da ulykken skjedde, men ingen av dem ble skadd. Foto: Kristina Kalinina / NRK

– Ikke fjernet ballasten

Andrej Roman, nestleder i fiskebåtrederiet Murman Seafood, mener derimot at feil og uaktsomhet fra arbeiderne på verftet har ført til at tråleren kantret.

– Vi mener det er Kimek som er ansvarlig for ødeleggelsene, sier Roman til NRK.

Rederiet benekter opplysninger i russiske medier om at tråleren hadde et hull i skroget. Båten skulle kun til vanlig vedlikehold, ifølge Roman.

Han hevder Kimek ignorerte kravene fra kapteinen om å balansere skipet før det ble sjøsatt.

– Det viste seg at Kimek, til tross for kapteinens krav, ikke fjernet ballasten fra styrbord, som også var motvekt. På grunn av denne lasten begynte skipet å kantre, sier Roman.

– Kapteinen krevde at de umiddelbart måtte fjerne denne ballasten ved hjelp av en kran, men Kimek-ingeniøren reagerte ikke på det, og skipet sank.

– Kapteinens ansvar

Greger Mannsverk avviser den framstillingen.

– Det er alltid kapteinen som har ansvaret for skipet og skipets stabilitet. Der er kapteinen enerådende, sier direktøren.

– Hvis kapteinen mener Kimek skulle ha fjernet vekter før sjøsetting, burde han ha nektet igangsetting av utdokkingsoperasjonen. Kapteinen ba om å få løftet bort vektene etter at fartøyet hadde fått slagside. Da krana var klar til å løfte, var slagsiden så stor at det ikke lot seg gjennomføre.

Det ble satt flere oljelenser rundt tråleren etter at den hadde kantret. Ifølge Sør-Varanger kommune har det ikke skjedd noe betydelig oljelekkasje som følge av ulykken. Foto: PRIVAT

Har hyret bergingsselskap

Rederiet mener Kimek ikke har vært åpne nok til å diskutere saken.

– Vi har prøvd, men selskapets ledelse sier at alle problemene nå må løses i forhandlinger med deres forsikringsselskap, sier Roman.

– Vi har inngått en avtale med det norske selskapet Maritime Service fra Narvik. De jobber med å finne årsaken til kantringen og undersøke mulighetene for å heve fartøyet.

Roman sier at rederiet er åpen for å diskutere saken med alle involverte parter, men foretrekker å snakke direkte med Kimek.

– Vi har én skyldig, mener vi, og det er Kimek-verftet. Hva slags forhold Kimek har til sitt forsikringsselskap, kjenner vi ikke til.

– Nå må vi sette oss ned ved forhandlingsbordet og snakke. Dessverre er dette noe hemmet av covid-begrensningene. Hvis ikke det var for dette, ville vi ha kommet for lenge siden. Vi er klare til å snakke direkte, sier han.

Han frykter at saltvannet allerede har gjort uopprettelig skade på det elektriske anlegget, og at det ikke lenger vil være hensiktsmessig å reparere båten.

Den russisk-registrerte båten er 53 meter lang og 13 meter bred. Foto: PRIVAT

Får svar når båten er hevet

Greger Mannsverk mener årsaken til kantringen best kan granskes etter at «Melkart» er hevet.

– Det kan for alt vi vet være mange sammenfallende hendelser som har ført til kantringen, sier han.

– Vårt forsikringsselskap mener det er rederiet som er ansvarlig for bergingen. Det er en selvfølge at rederen bistår i å få fjernet fartøyet fra der det ligger i dag.