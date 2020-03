Hamstringen ødelegger for Frelsesarmeens matutdeling: – En fortvilende situasjon

– Det er de som har det vanskeligst som alltid får det verst i en slik situasjon som vi er i nå. Og aldri før har vi fått inn så lite matvarer fra butikkene som vi har fått de siste dagene.

Det sier daglig leder av Frelsesarmeen i Tromsø, Ida Amelie Mayes.

En gang i uka deler Frelsesarmeen ut matposer til vanskeligstilte mennesker i samfunnet. Bare i Tromsø leveres det ut rundt 80 matposer til mellom 200–300 personer hver eneste uke.

– Mange av de menneskene vi er i kontakt med har ingen sparekonto med bufferpenger eller en ekstra bod med hermetikk. De lever fra hånd til munn.

Men på grunn av folks hamstring i frykt for koronaviruset, opplever Frelsesarmeen at de nå ikke får tak i brød og andre matvarer til matutdelingen.

– Mange er bekymret

– I går merket vi hamstringen veldig godt. Butikkene var tomme. Vi er helt avhengig av den maten vi får inn fra butikkene, ellers kan vi ikke gi ut mat til de som trenger det mest. Det er en fortvilende situasjon.

Mayes har allerede blitt kontaktet av mange som benytter seg av Frelsesarmeens tilbud som er bekymret for at de ikke skal få mat.

– Nå er butikkhyllene tomme, og mange får ikke utbetaling før om en uke. Jeg tror mange blir veldig bekymra.

Frelsesarmeen har blitt nødt til å se etter alternative løsninger.

Nå har de fått midlertidig hjelp fra det nederlandske forsvaret, som har gitt dem feltrasjoner som var til overs etter militærøvelsen, Cold Response.

Soldater fra det nederlandske forsvaret delte ut blant annet feltrasjoner til Frelsesarmeen i Tromsø. Foto: Marit Garfjeld / NRK

– Vi er utrolig takknemlige for at de kan være behjelpelig i en slik krisesituasjon som vi er i nå, sier Mayes.

Deler av det nederlandske forsvaret har vært på vintertrening i Troms helt siden 70-tallet. Fredag kom det soldater fra det nederlandske forsvaret kjørende fra Indre Troms til Tromsø for å levere maten.

Kaptein Jochem de Hollander sier det ikke er første gang de deler ut matvarer som er til overs.

– Tidligere har vi blant annet også delt ut matvarer til Røde Kors i Harstad. Vi er veldig glad for at vi kan hjelpe folk, vi vet at det er mange som har bruk for det. I tillegg er det fint at vi unngår å kaste all maten.