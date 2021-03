Det dramatiske leirskredet på Kråknes utenfor Alta på ettermiddagen onsdag 3. juni i fjor, skjedde etter dager med intens snøsmelting i Finnmark.

Samtidig mener ekspertene i Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) at en hyttebygging fem år tidligere var med på å utløse skredet.

Dette kommer fram i rapporten til NVE.

80 lass med stein

Etter at eierne av ei hytte i 2015 fikk tillatelse til å reise et tilbygg på 33 kvadratmeter, ble 80 lastebillass med stein fylt opp på tomta.

– Det er en utbygging som har bidratt til å redusere stabiliteten i området så mye at skredet kunne gå, når påkjenning fra snøsmelting og vann ble stort nok, sier Knut Aune Hoseth, regionsjef i NVE.

Leirskredet på Kråknes, et par mil vest for Alta, var på 900.000 kubikkmeter. Heldigvis gikk ingen liv tapt.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Kråknes er utenfor de markerte fareområdene i NVE sine kart over kvikkleireområder.

Hytteeieren har ikke søkt Alta kommune om tillatelse til å fylle stein på tomten, noe kommunen mener skulle vært gjort.

Til NRK sier vedkommende at de ikke var klar over at dette var søknadspliktig. Under gravearbeidet på tomten, fikk de heller ikke noe inntrykk av at hytten sto på kvikkleire.

Var ikke kjent med utfyllingen

Hoseth i NVE sier at man har hatt lignende påkjenninger på dette området tidligere, men etter utbyggingen i 2015 ble stabiliteten betydelig forverret.

– Det konkluderes med at denne utfyllingen har redusert stabiliteten så mye at skredet gikk, sier Hoseth.

Knut Aune Hoseth, regionsjef i NVE. Foto: Frida Brembo / NRK

Hytteeierne hadde søkt kommunen om tillatelse til å utvide hytten sin, og til å etablere et avløpssystem.

Men å tilføre mellom 1000 og 1200 kubikkmeter med stein var altså ikke en del av søknaden.

– Vi ble ikke gjort kjent med dette før etter at raset hadde gått, sier Trond Inge Heitmann som er leder for oppmåling og byggesak i Alta kommune.

Heitmann legger til at dette er et stort tiltak, og et tiltak utbyggerne i utgangspunktet ikke ville fått godkjent om de søkte.

Trond Inge Heitmann, leder for oppmåling og byggesak i Alta kommune. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

I godkjenningspapirene NRK har fått innsyn i, kommer det frem at kommunen selv sier de skulle gjennomføre tilsyn, noe som ikke ble gjort i denne saken.

– Det er ikke normalt å gjennomføre tilsyn på mindre saker. Det har vi ikke ressurser til, sier Heitmann som understreker at byggesaken i utgangspunktet dreide seg om et lite tilbygg.

Om kommunen hadde blitt klar over at det var fylt opp steinmasser på et kvikkleireområde, ville kommunen grepet inn, ifølge Heitmann.

Han mener at Alta kommune har alt på det rene.

– Jeg kan ikke se at vi har noe ansvar utover den faktiske søknaden vi har fått.

– Ikke kjennskap til sprekk

Fem dager før det store skredet, varslet en annen hytteboer kommunen og NVE om sprekker i terrenget, uten at alarmklokkene ringte.

NVE har konkluderte med at dette varselet ikke hadde noe med skredet å gjøre.

Også kvelden før skredet gikk, ble det observert en stor sprekk på mellom 30 og 40 meter i veien, men da ble verken NVE eller Alta kommunen varslet.

– Det er opplysninger vi har fanget opp i ettertid, sier Hoseth.

Slik ser det ut på Kråknes i dag. Foto: Kai Erik Bull / NRK

Andre faktorer som er vurdert, men som NVE ikke mener har noen innvirkning på skredhendelsen, er seismisk aktivitet, vibrasjoner fra trafikk eller anleggsvirksomhet, erosjon, unersjøiske skred og feil på vann- og avløpssystemet i området.

Vurderer ansvar

Alta kommune vurderer nå om og hvordan de skal reagere på at tonnevis med stein er fylt opp på en tomt, uten kommunens tillatelse.

– Vi ser at utfyllingen kan ha en medvirkende årsak til raset som har gått. Så vi må gå igjennom dette og gjøre en vurdering på hva vi skal gjøre fremover, sier Heitmann.

Selv sier hytteierene at de ikke på noen måte kan se at de skal bli stilt ansvarlig for kvikkleireraset hvor åtte bygninger forsvant ut på fjorden deriblant deres egen hytte.

– Jeg ønsker bare å bli fortest mulig ferdig med dette, sier en av hytteeierne til NRK.