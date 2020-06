Forsvaret lager varslingssystem for GPS-jamming

En rekke ganger har fly fra både Widerøe og Luftambulansen meldt om at GPS-system har falt ut.

Nå kan Norge stå foran et gjennombrudd. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) testet sist helg om det er mulig å oppdage slik jamming ved hjelp av satellitter, og dermed varsle fra når og hvor det skjer.

– Vi føler at dette er et nybrottsarbeid, det er første gang vi tester et slikt system, sier forsker Ørnulf Kandola ved FFI.

Som regel har forstyrrelser av GPS-signalerer blitt koblet til øvelser i det russiske forsvaret. Å slå ut ulike navigasjonssystemer blir sett på som et naturlig grep å ta ved militær konflikt.

Kartet viser hvilke områder som ved 30.000 fots høyde var berørt av testen Forsvaret gjorde med GPS-jamming i helgen.

– Klør seg i hodet

Spesielt fly er sårbare når GPS-en slutter å fungere. I tillegg til at det blir vanskeligere å navigere, slutter et system som varsler om kollisjonsfare med andre fly å fungere.

– Vi opplever at andre myndigheter tar problemet på et visst alvor, men at de klør seg litt i hodet for å løse det. Det er en veldig god nyhet at Forsvaret interesserer seg for dette, også for sivil luftfart, sier flykaptein Aleksander Wasland i Widerøe.

Flykaptein Aleksander Wasland beskriver testene Forsvaret gjør som gode nyheter, også for sivil luftfart. Foto: NORSK FLYGERFORBUND

Selv har han opplevd å bli jammet to ganger.

– Den virkelige hodepinen for oss er at vi har flere systemer som ikke virker når GPS jammes, og dette er en flysikkerhetsmessig problematisk situasjon, sier Wasland.

Mer arbeid igjen

Det er fortsatt en del arbeid igjen før varslingssystemet fungerer. Signalene som satellittene har plukket opp i helgen skal nå analyseres i USA.

– Det er et veldig spennende arbeid, men det er for tidlig å si om satellittene har greid å oppfatte jammesignalene vi sendte ut i helgen. Dette skal vi finne ut av i tiden framover, sier Kandola.

Forsker Ørnulf Kandola ved FFI beskriver arbeidet de gjør som spennende nybrottsarbeid. Foto: FFI

Foreløpig er det bare tre satellitter i systemet, som drives av det amerikanske selskapet Hawkeye 360. Det er ikke godt nok hvis varslingssystemet skal fungere optimalt.

– Disse tre satellittene går i polare baner rundt jorden, og de dekker ikke hele jorden på én gang. Men selskapet har planer om å skyte opp flere satellitter, og da vil vi få bedre og mer kontinuerlig dekning av Norge, sier Kandola.

Prøvefløy i jamming

Helikoptre fra Luftambulansen var med på testene FFI gjorde på Andøya.

Jamming er ikke bare et problem nær Russland. Det er også vanlig at enkeltpersoner bruker støysendere for å hindre GPS-overvåking av kjøretøy i å fungere.

Luftambulansens flyger og prosjektleder Lars Magne Amland sendte helikoptre inn i området med jamming, for å studere hvordan instrumentene i cockpit oppfører seg når GPS-en faller ut.

– Vi har nærmere 70 innflygingsprosedyrer i Norge, og alle baserer seg på GPS, sier flyger og prosjektleder Lars Magne Amdal i Norsk Luftambulanse.

Muligheten til å øve seg mens FFI slo på støysenderne sine, kunne ikke Luftambulansen la gå fra seg.

– Vi har litt for dårlige kunnskaper om konsekvensene av at GPS faller ut, men under flygingen i helgen fikk vi gjort gode analyser av hvordan instrumentene oppfører seg. Dette tar vi med oss når flygerne våre skal kurses videre, sier Amdal.

Det er begynt å bli vanlig at flygere opplever at instrumenter i cockpit slutter å fungere. Forstyrrelser av GPS-signalene er årsaken, russiske militære får skylden. Foto: NTB/NRK

Dagens varslingssystem har mangler

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har stående flere varslingsstasjoner nær grensen til Russland. Men disse greier ikke alltid å oppfatte jamming.

– Man må ganske høyt opp over Kirkenes for å se signalene. Det betyr at GPS-forstyrrelsene kommer fra et sted ganske langt unna. Utfordringen er at man i denne høyden ikke kan se hvor signalene kommer fra, sa avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal til NRK tidligere i år.