– Vi er bekymret for at unge personer i vår region er koblet opp med det vi anser som organisert kriminelle.

Det sier politiinspektør Yngve Myrvoll etter at Troms politidistrikt nå har siktet fire personer etter beslag av blant annet cirka 47 kilo hasj.

Etterforskningen viser så langt at det er unge personer i Troms som har mottatt en stor mengde narkotika fra det politiet mener er et nettverk med tilknytning til Malmö i Sverige.

Her er deler av beslaget på om lag 47 kilo hasj. Foto: Politiet

16-åring i varetekt

En 18-åring fra Troms sitter nå i varetekt, mens en 16-åring har sittet to uker i varetekt.

Anett Beatrix Osnes Fause er forsvarer for den eldste av de to siktede tenåringene. Hun vil ikke si noe om hvordan klienten stiller seg til siktelsen.

Anett Beatrix Osnes Fause er forsvarer for en av tenåringene. Hun vil ikke kommentere hva klienten har sagt i avhør. Foto: Elden Advokatfirma AS

– Men det sier seg at det er vanskelig. Vi vil fortsette å følge etterforskninga tett og passe på at de undersøkelsene som kan gjøres blir gjort, sier hun.

De to andre personene i saken er kjent fra politiet fra tidligere. De har syrisk nasjonalitet og er bosatt i Sverige.

De to ble tatt tre dager etter de forsøkte å smugle syv kilo kokain over grensen ved Svinesund. Den ene personen unnslapp tollvesenet og svømte over elva til Sverige, hvor han etter noen timer ble pågrepet.

Disse personene er foreløpig siktet for grov narkotikaovertredelse og sitter per tiden i varetekt i henholdsvis Sverige og Norge, opplyser politiet.