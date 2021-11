– Regjeringen ønsker ikke sentralisering i kriminalomsorgen. Vi ønsker å bygge videre på dagens organisering, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NRK.

Hun sikter til et forslag som nylig ble lagt frem av Kriminalomsorgsdirektoratet, ledet av assisterende direktør Jan-Erik Sandlie.

De vil slå sammen de 32 fengslene i Norge til 13 lokale enheter.

Dette har skapt misnøye flere steder i landet, deriblant Vestlandet og i Troms og Finnmark.

I nord mente Sandlie at en felles ledelse av Tromsø fengsel og Vadsø fengsel ville gi store fordeler.

– Det gir den beste faglige kriminalomsorg når enhetene inneholder alle typer straffegjennomføring. Det gjør at den samme enheten og den samme enhetslederen kan styre hele straffeprosessen.

Vadsø fengsel i Troms og Finnmark må ikke forberede seg på eventuell fjernledelse og sammenslåing med Tromsø fengsel. Foto: Bård Wormdal

Nei til sentralisering

Justisministeren understreker at regjeringen er åpne for innspill for å bedre kriminalomsorgen, men sier sammenslåing av norske fengsler er aktuelt.

– Det er viktig for oss at man har stedlig ledelse i fengslene. Vi tror det er den beste løsningen for å videreutvikle god kriminalomsorg, sier Mehl.

Hun legger til at det er viktig for regjeringen å styrke grunnbemanningen i de norske fengslene.

Kriminalomsorgsdirektoratet ville ikke la seg intervjue av NRK onsdag. Direktør Lise Sannerud svarer imidlertid følgende i en e-post:

– Som offentlig etat forholder vi oss naturligvis til de politiske beslutninger som tas.

Etter forslaget fra Kriminalomsorgsdirektoratet skulle Ullersmo fengsel inngått i Akershus-enheten. Det blir nå trolig ikke noe av. Foto: Rolf Petter Olaisen

Gledelig nyhet

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund var blant kritikerne til forslaget. Leder Asle Aase gleder seg derfor over beskjeden fra Mehl.

Asle Aase er veldig glad for at forbundet nå har justisministeren og regjeringen i ryggen. Foto: NFF magasinet

– Regjeringen er nå i takt med det forbundet har ment over flere år. Vi tror ikke at en omorganisering av dette formatet er det rette å gjøre. Vi tror på den desentraliserte strukturen vi har, at det jobbes godt slik det er i dag.

Aase setter spesielt pris på at justisministeren trekker frem viktigheten av å styrke grunnbemanningen i fengslene.

– Det er jeg veldig glad for at hun sier. Vi trenger ansatte der hvor de innsatte er, i avdelingene som kan hente dem ut fra cellene hvis de er isolerte, sier Aase.