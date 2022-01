I Harstad ble et fjøstak ved Sandtorg tatt av vinden. Taket traff et soverom i et bolighus og en familie på fire ble evakuert ut fra kjelleren i huset, hvor de hadde tatt tilflukt.

– Da vi kom, var det nesten flom på stedet. Det var masse vann og det blåste sånn at vi hadde problemer med å stå på bena, forteller innsatsleder Kjersti Synnøve Steinheim.

Brannvesenet fikk evakuert de fire fra kjelleren og til brannbilen. For verken politi eller ambulansemannskapet kunne gå ut av sine biler, siden det blåste deler fra taket rundt dem.

Bjelker fra taket til fjøsen havnet langt inn i ett av soverommene til familien. Ingen ble skadet. Foto: Børge Hoseth / NRK

Familien og hunden deres ble innlosjert på et hotell, og ingen ble skadd under hendelsen.

Fjøset raste helt sammen og det fløy en del gjenstander rundt.

– Det var ganske voldsomt og skremmende. Vi hadde vind med orkan styrke i kastene, sier John Bergseter.

John Bergseter har ikke opplevd så mye vær som han gjorde i Harstad søndag kveld. Foto: Børge Hoseth / NRK

Glødet i strømmastene

Han er nabo til familien som ble evakuert, og kunne selv se materiale fra fjøsen flyge forbi.

– Det kom bølgeplater flygende i ti meters høyde. Jeg hørte de smalt borti gjerdet og forsvant bortover jordet. Man hadde blitt et hode kortere om man hadde blitt truffet av dem, sier Bergseter.

Han har opplevd å krysse Atlanteren i en seilbåt under storm, men ikke en gang da var det så mye vær som det var i Harstad søndag kveld.

Bergseter bor i et murhus som dirret under de sterke vindkastene, og flere ganger var han sikker på at vinduene kom til å ryke. Ute glødet det i strømmastene.

– Det var ganske skremmende, sier han, og er glad for at naboene ikke ble skadet da fjøstaket traff huset deres.

Et fjøstak ble tatt av vinden i Harstad natt til mandag. Fire personer ble evakuert etter det traff et soverom i boligen deres. Foto: Børge Hoseth / NRK

Knuste monument til pinneved

Søndag kveld ble også et 60 meter langt og 7 meter høyt kunstverk ved flyplassen i Tromsø knust til pinneved.

Kunsten var formet som en fiskehjelle, og er laget av Tromsø-kunstneren Inghild Karlsen. Hun hadde brukt 15 år på verket.

– Jeg syns det er forferdelig trist. Jeg lagde den fordi det ikke var noen hjeller igjen på Tromsøya. Nå blir det jo opp til Tromsø kommune om det noen gang blir hjeller der igjen, sier Karlsen til NRK.

Vanskelige kjøreforhold

Både i Storfjord kommune og på Kvænangsfjellet er europaveien stengt på grunn av snøskred og fare for snøskred.

På Falsnes i Storfjord skal det gjøres en vurdering klokka 12. Her har veien vært stengt siden søndag ettermiddag, etter at det gikk et snøskred over veien.

E6 over Kvænangsfjellet skal vurderes klokka ti.

I tillegg er det også svært vanskelige kjøreforhold flere steder. Som på E6 over Gratangsfjellet.

Snø, vann og sørpe gjør veien glatt, og flere steder er det fare for vannplaning.

Ifølge Statens vegvesen gjøres det tiltak der.

Denne bruen stenges automatisk ved 32 m/s. Nå er det vindkast på 39 m/s. Foto: Jacob Hansen / Jacob Hansen

Ba folk holde seg innendørs

– Det blåser veldig mye, er vått og vanskelige kjøreforhold. En del veier og bruer er stengt, det er utfordrende føre og vær. Vi oppfordrer folk til å holde seg innendørs, sier operasjonsleder Morten Augensen i Troms politidistrikt søndag kveld.

Marie Kristine Dinessen holder seg innomhus på Ørnes i Meløy kommune. Hun forteller at vindkastene var ganske kraftige.

– Planker fra verandaen har løsnet og fløyet med vinden et stykke, så jeg har vært ute og hentet disse, forteller Marie Kristine Dinessen.

Hun legger til at strømmen har vært borte, men at den er tilbake igjen nå.

Uværet utenfor hos Marie Kristine Dinessen i Ørnes. Du trenger javascript for å se video. Uværet utenfor hos Marie Kristine Dinessen i Ørnes.

Bil kjørte inn i sørpeskred

Sent søndag kveld melder Vegtrafikksentralen nord at rundkjøringen på E8 og fylkesvei 862 ved Tromsø lufthavn er stengt. Dette fordi en fiskehjell er tatt av stormen og det fyker gjenstander i vegbanen.

E6 nord for Bjerkvik ved Reisvatnet ble stengt på grunn av et sørpeskred natt til mandag. Skredet skal være 2–3 meter bredt og rundt 1 meter høyt. En bil skal ha kjørt inn i skredet, men bilføreren har kommet seg ut uten formentlige skader, melder politiet i Nordland. Veien er stengt.

Lange omveier

Den eneste muligheten for å dra fra Tromsø til Alta å kjøre gjennom Finland og Sverige, via en svipptur til Narvik. Den normalt 381 kilometer lange turen blir da 842 kilometer lang.

Brita Bjerkli, trafikkoperatør i Statens vegvesen, forklarer at det er veldig vanskelig å se på fjellsidene om det er fare for ras når det er mørkt. Derfor kan ikke vurderinger tas før det blir lyst igjen.

Også Tjeldsundbrua, som kobler Harstad og Lofoten til fastlandet, er stengt. Broen stenges automatisk når det er vindkast på 32 meter i sekunder, men nå er det manuell dirigering.

– Akkurat nå er det 39 sekundmeter på høyeste vindkast, og det er forventet enda mer vind utover natten. Derfor er dirigentene der, sier Bjerkli.

Lenger sør er E6 over Saltfjellet stengt på grunn av uvær. Her skal det tas en ny vurdering klokken 12.00.

Fortsatt mulig å reise i deler av Troms

Hvis man skal nordover fra Tromsø, og ikke helt til Kvænangen, er det omkjøring på fylkesvei 91 og via fergesambandet i området.

Det er snakk om fergene på strekningen Breivikeidet – Svensby og Lyngseidet – Olderdalen. Som følge av at E6 nå holdes stengt til mandag, er disse nå den eneste måten å komme seg mellom Troms og sør for Kvænangsfjellet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Søndag var det også usikkert om fergesambandet skulle gå.

– Ut ifra det jeg har snakket med fergemannskapet, så ser det sånn ut at været blir verre og det kan hende at vi må innstille de også, sier trafikkoperatør i Statens vegvesen, Grethe Turmo Hatten.

Foreløpig går alt som normalt i fergesambandet. Vegtrafikksentralen melder på Twitter at fergen ikke innstilles natt til mandag. Men det settes inn ekstra avganger. Den siste avgangen fra Breivikeidet blir klokken 23.30.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ordfører bekymret

– Det betyr det samme som at Kvænangsfjellet er stengt, det betyr at Norge egentlig er delt i to.

Det sier ordfører i Storfjord kommune, Geir Varvik om at E6 er stengt sør for Skibotn. Han anser Norge allerede som delt i to, selv om fergene foreløpig ikke er innstilt.

– Ja, så lenge Breivikeidet er åpent så går det, men med den trafikken som kommer over grensen med omtrent 100 vogntog i døgnet, så skal fergesambandet over Lyngenfjorden og ved Svensby få kjørt seg hvis de skal klare å ta unna all den trafikken.

Varvik påpeker at det vil ha stort innvirkning på tungtransporten. Han er også bekymret for at det blir vanligere at E6 stenges i hans kommune.

– Man er jo veldig, veldig bekymret. Med to stengninger på litt over en uke så er det bekymringsfullt. Det er mange som kjører forbi, både busser og vogntog. Det er en veldig trafikkert vei.

Ordfører i Storfjord kommune, Geir Varvik, anser Norge som delt i to. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Ikke på sitt verste enda

Statsmeteorolog Pernille Borander forteller at vinden holder på å ta seg opp, og at den ikke er på sitt verste enda.

– Det ser ikke ut som om noen blir skånet, med mindre man ligger i le for sørvesten. Det kan bli ganske kastete vind over fjellene. Det blir ganske ufyselig vær i hele kveld og natt for hele Troms.

Hun kan fortelle at det blir mye vind for alle, også for området Lyngseidet, hvor fergene nå er eneste transportmuligheten.