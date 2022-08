Dronning Sonja padlet langs grensen til Russland

Dronning Sonja avsluttet onsdag kveld sin private ferie langs Finnmarkskysten. Turen startet sist uke i Lakselv, og endte i dag i Pasvik.

– Jeg valgte å komme tilbake til Finnmark av nysgjerrighet, sier hun.

Også tidligere har dronningen valgt å legge sin private ferie til Finnmark. Denne gang har hun blant annet syklet, fisket og plukket multer.

Hun forteller om en uke med mange opplevelser og inntrykk.

Dronning Sonja holdt pressekonferanse sammen med operasjonsleder i Politiet Jørn Haagenrud. Foto: Kristin Humstad / NRK

– Man kommer litt nærmere sjelen i Finnmark. Det er veldig spennende å se hvordan folk bor og hvordan de har det, sier dronningen.

Padlet langs grensen

Onsdag formiddag padlet dronningen fra Nyrud til Noatun i Pasvikelva. Midt i elva går grensen mellom Norge og Russland.

– Naturen og historien i Pasvik er veldig fascinerende. Det har vært en stor opplevelse for meg å være her.

– I dag har du reist langs en grenseelv til et land som er i krig, gjorde du deg noen refleksjoner da du var på elven?

– Elven er et bånd som man må ha, og det har man hatt i uminnelige tider.

Dronning Sonja sier at hun ikke var redd for å havne på feil side av grensen.

Dronningen har vært i Finnmark mange ganger før, og trekker fra Tamsøya i Porsangerfjorden som et favorittsted. Også bygda Bugøynes i Sør-Varanger gjorde inntrykk på dronningen. For over 30 år siden besøkte hun bygda, som den gang la seg selv ut for salg.

– Så flott at de har fått det til nå. Det er et sjarmerende sted, sa Sonja.

På spørsmål om hvorfor dronningen vender tilbake til Finnmark gang på gang, svarer hun følgende:

– Man bygger opp en slags kjærlighet til et sted.

Pasvikelva ligger helt øst i Norge, og grensen mellom Norge og Russland går midt i elva.

En komplisert nabo

Tidligere ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen (Ap), har engasjert seg i det norsk-russiske samarbeidet i en årrekke.

At dronningen tok seg en padletur i grenseområdet er klokt og artig, sier han.

– Det er en flott markering at hun tar i bruk Pasvikdalen, men det er nok ikke en suverenitetshevdelse.

Han synes området dronningen besøker er det mest interessante i Norge.

– Det er her det er mest spenning, og det er på grunn av grensen vår mot Russland og Finland, sier han.

Han mener Russland er en komplisert nabo.

– Hvis man ser på det rent geopolitisk, har Norge kun en reel utenrikspolitisk utfordring, og det er vårt forhold til Russland, ifølge Rafaelsen.

Den tidligere ordføreren i Sør-Varanger, mener kommunen han selv vokste opp i er den mest interessante i landet. Han trekker frem den grenselinja og Pasvikdalen som årsakene til det. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Rafaelsen følger med på hva Kongehuset foretar seg, og synes det er veldig bra at de bryr seg om Finnmark.

– Pasvikdalen er en juvel med urskog, landets høyeste konsentrasjon av brunbjørn, og et rikt fugle- og planteliv, sier Rafaelsen.

Kongefamilien trives i Finnmark

Dronningen besøkte Finnmark for første gang i 1969. Da var hun kronprinsesse, og tilbrakte ti dager i nord midt på vinteren.

Hun vender stadig tilbake, både med og uten familie, og trives i Finnmark.

– Hun elsker å være i Finnmark, og det er jo veldig vakkert der på denne tiden av året, sier Kristi Marie Skrede.

Skrede er journalist i NRK, med ansvar for dekning av Kongehuset for NRK Nyheter.

Den siste uken har dronningen bodd om bord på Kongeskipet «Norge», og besøkt flere steder langs kysten av Finnmark.

Hun har blant annet vært i Porsangerfjorden og på øya Tamsøy hvor hun har vært to ganger tidligere. Hun har også vært i Tana, Polmak, Smalfjorden, Bugøynes, Hamningberg, Vardø og i dag besøker hun Pasvikdalen.