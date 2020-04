Det første bergingsforsøket mislyktes – nå skal den havarerte tråleren hogges opp på stedet

Det var i romjula 2018 at reketråleren «Northguider» gikk på grunn på Svalbard. Under dramatiske omstendigheter ble mannskapet på 14 berget av redningshelikopter.

Halvannet år senere står båten fortsatt fast på en sandbanke nord i Hinlopenstretet, etter at det første forsøket på å fjerne båten høsten 2019 var mislykket.

Nå er det bestemt at båten skal hogges opp der den ligger.

– Planen er å kutte den opp i deler, løfte de over på en lekter og frakte de til fastlandet. Nå venter vi på de detaljerte planene fra bergingsselskapet, forteller seniorrådgiver Rune Bergstrøm i beredskapsavdelingen i Kystverket til NRK.

Større skader enn antatt

«Northguider» skulle egentlig vært fjernet i fjor. Planen var da å rette båten opp, tette hullene, for så å slepe den til fastlandet.

Men da det nederlandske bergingsselskapet Smit Salvage gikk i gang med arbeidet i august, viste det seg at skadene på båten var langt større enn antatt. I tillegg ble arbeidet sterkt forsinket på grunn av vanskelige is- og værforhold. Til slutt ble arbeidet avbrutt i midten av oktober.

Saken fortsetter under bildet

Nederlandske Smit Salvage måtte gi opp fjorårets forsøk på å fjerne den havarerte tråleren «Northguider». Til sommeren prøver de på ny. Foto: Sindre Skrede / NRK

Nå er målet å gjenoppta arbeidet i slutten av juli. Båten skal altså hogges opp på stedet, selv om Kystverket helst hadde sett at den ble fjernet hel.

– Den mest miljøvennlige måten hadde vært det man forsøkte på i fjor. Men når ikke går, må man se på alternative metoder, opplyser Bergstrøm.

Han forteller at Kystverket vil stille strenge miljøkrav til den nye operasjonen som nå er under planlegging av bergingsselskapet.

– Båten er tømt for det meste av drivstoff, men det ligger fortsatt noe igjen i rørene. Vi må være sikre på at de har metoder for å håndtere dette, slik at det ikke blir forurensing. Når man skjærer (i skroget, journ anm), vil det falle ned biter. Derfor må det også på plass systemer som samler opp de bitene som havner på havbunnen, sier Bergstrøm.

Mye is

Denne vinteren har det vært ekstremt mye is rundt Svalbard, og for første gang på 30 år har Hinlopenstretet frosset helt igjen. Kystverket har derfor fryktet at isen skulle ødelegge vraket ytterligere, eller skyve det av sandbanken slik at det sank.

Rune Bergstrøm, seniorrådgiver i Kystverket. Foto: Yngve Tørrestad / NRK

– Sysselmannens helikopter fløy over området for ett par uker siden. Da lå båten på nøyaktig samme sted som da vi forlot den i oktober. Nå ser vi på satellittbildene at isen begynner å sprekke opp. Det blir spennende den neste tiden når isen begynner å drive fram og tilbake i Hinlopenstretet, og om den da vil dytte på båten eller ikke, sier Bergstrøm.

Det er forsikringsselskapet Gard som har hyret inn det nederlandske selskapet Smit Salvage til å gjøre bergingsjobben på Svalbard. Gard ønsker ikke å kommentere saken, fordi det er en pågående aksjon, opplyser sjef for samfunnskontakt, Svein Buvik.