– Det er en stor utfordring at barna ikke sier fra om slike ting til voksne, sier Kaja Hegg i Redd Barna.

Tidligere denne måneden var hun én av foredragsholderne på en konferanse i Tromsø. Temaet var digital vold.

Hegg kunne blant annet presentere tall fra en undersøkelse Redd Barna har gjort.

Den viser at kun seks prosent av barn og ungdom som har opplevd overgrep på internett, har snakket om det med en voksen som har som jobb å hjelpe dem.

– Jeg tror dette skyldes at barn og unge ikke opplever voksne eller hjelpeapparatet som relevante støttespillere. De tror ikke vi er i stand til å hjelpe dem eller beskytte dem godt, sier Kaja Hegg i Redd Barna.

Flere undersøkelser viser at det er vanlig at ungdom sender nakenbilder til hverandre. Men bildedelingen er ikke uproblematisk.

– Ungdommene kan havne i ekstreme situasjoner og bli utsatte for alvorlige ting, som ungdom ikke skal ordne opp i på egen hånd, sier Hegg.

Barn, ungdom og nakebilder Ekspandér faktaboks 13 prosent av barn og unge i alderen 13 til 18 år har i løpet av siste året sendt nakenbilde(r) av seg selv , sier Medietilsynets undersøkelse om barn og medier.

, sier Medietilsynets undersøkelse om barn og medier. En annen undersøkelse, gjort på vegne av UICEF og Telenor, sier at to av fem mellom 18 og 20 år har tatt nakenbilder av seg selv. Tre av fire av dem som har tatt slike bilder har sendt dem til noen andre.

Medietilsynets undersøkelse sier at det er mest vanlig å sende nakenbilder til kjæresten eller en venn av motsatt kjønn , men en relativt høy andel har også sendt nakenbilder til en bekjent eller en person de kun kjenner fra nettet; henholdsvis 18 og 20 prosent av jentene, mot elleve og 14 prosent av guttene.

, men en relativt høy andel har også sendt nakenbilder til en bekjent eller en person de kun kjenner fra nettet; henholdsvis 18 og 20 prosent av jentene, mot elleve og 14 prosent av guttene. 37 prosent av jentene har følt seg presset til å sende nakenbilde(r), sammenlignet med kun elleve prosent av guttene.

En av tre har angret på at de har sendt eller tatt nakenbilder av seg selv.

på at de har sendt eller tatt nakenbilder av seg selv. I politiets rapport om seksuell utnyttelse av barn over internett står det at Kripos jevnlig får informasjon om at barn blir presset til å produsere og dele bilder eller filmer av seg selv. Disse sakene blir sjelden anmeldt.

Politiet erfarer i enkelte utpressingssaker at gjerningspersonen og fornærmede er kjent for hverandre, og at utpressingen skjer i forbindelse med andre seksuelle krenkelser.

Oslo politidistrikt skriver i sin trendrapport fra 2018 at etterforskning av blant annet internettformidlede overgrep og utpressinger tegner et bilde av en krevende seksuell ungdomskultur, med utstrakt utveksling av bilder og filmer av seksuell karakter.

VOKSNE MÅ TA TAK: Kaja Hegg i Redd Barna mener det er svært viktig at vi voksne involverer barna i det forebyggende arbeidet vi gjør i forbindelse med internettvaner. Foto: Petter Strøm / NRK

Evigvarende overgrep

– Jeg har venninner som har blitt tilbydd penger i bytte mot nakenbilder, sier Alexa Myklebust (18).

Hun går tredjeåret på Tromsdalen videregående skole. Det samme gjør venninna Iuliana Alexa (18). De har selv ikke sendt nakenbilder, men forteller at det er vanlig blant ungdom. Bildene sendes til både kjærester, guttevenner eller gutter man knapt kjenner. En av årsakene kan være press.

– Det kan være en gutt som sier «hvis du ikke sender et nakenbilde så sprer jeg det ryktet her». Og ryktet trenger ikke å være sant, men man kan bli stresset og sender bildet, fortsetter Myklebust.

VARSOMME: Venninnene ville ikke sendt nakenbilder til eventuelle kjærester heller. – For jeg har hørt om tilfeller hvor guttene har tatt nakenbilder av kjæresten sin, og når det blir slutt så har han vist det til alle kompisene sine, sier Myklebust. Foto: Tonje Hareland / NRK

Datadetektiv Mia Landsem holdt også foredrag på konferansen i Tromsø. Hun har funnet nakenbilder fra norsk ungdom i store nettforum for nakenbilder og overgrepsmateriale på nett, eller på store åpne pornonettsider.

– Dette er et evigvarende overgrep, og internett er «for ever». Har slike bilder eller videoer ligget ute i ti minutter, så er det fort lastet ned 10 000 ganger, sier Landsem.

Når slike ting skjer, mener både ungdommen selv og ekspertene at det er viktig at foreldrene er rustet for å hjelpe.

MYE KAN SKJE: Mia Landsem har sett hvor ille det kan gå med nakenbilder som har havnet på avveie på internett. I de verste tilfellene har det endt med selvmord. Foto: Petter Strøm / NRK

Forstår ikke

– De voksne sier gjerne «jeg forstår ikke hvorfor du sendte det bilde i utgangspunktet» og det gjør det vanskelig å skulle fortelle om man har gjort det, sier Kayla Myklebust.

Mia Landsem mener foreldre bør skjerpe seg, og prøve å forstå hvorfor ungdommen sender nakenbilder til hverandre.

– Akkurat som at vårt sosiale liv har flyttet oss til Facebook, så har det seksuelle livet flyttet seg fra det fysiske til det digitale. Skal du gjøre noe seksuelt for første gang, har du litt mer kontroll hvis det gjøres på mobilen. For eksempel på hvordan bildet blir tatt og hvordan det ser ut, sier Mia Landsem.

Hun mener det er viktig at foreldrene viser at ungdommene kan komme til dem, dersom de får problemer med noe som har skjedd på internett.

– Ha en åpen dialog med barn. Si til barnet «du vet du kan komme til meg, vi kommer ikke til å kjefte. Men vi vil hjelpe deg». Barn lærer ikke av kjeft, men av ros. Så man må rose dem hvis de tør å si ifra, mener Landsem.

Kaja Hegg i Redd Barna mener det viktigste de voksne gjør i en slik samtale er å ikke være dømmende og skråsikker.

– Det er det ungdommen frykter. Derfor jobber vi blant annet for å spre informasjon om hvorfor de deler disse bildene. Men både voksne og ungdom må være klar over hvilke situasjoner de kan havne i, og hva de må gjøre for å hindre at slike bilder blir spredt, sier Hegg.

Mia Landsem anbefaler både voksne og ungdom å se NRK-serien «Nudes» for å forstå mer om nakenbilder: