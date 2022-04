– Dette er mer en utholdenhets- og tålmodighetsprøve hvor man går på en lavere intensitet, men man går så lenge at man blir mer sliten enn man blir av å gå en halvtimes konkurranse, sier Daniel Strand.

Altaværingen hadde bestemt seg for å slå verdensrekorden på 472 kilometer på ski i løpet av 24 timer.

Målet hans var å gå 475 kilometer – nesten like langt som fra Oslo til Trondheim.

De første tolv timene gikk veldig fint, ifølge Strand selv. Men etter 16 timer kjente han at det ble betydelig tyngre.

– Hvis du har vært i kjelleren, så er det her en kjeller som er under kjelleren. Det er en ordentlig mørk kjeller hvor du helst ikke vil være, sier han.

Strand forteller at den siste tiden var vond og at skuffelsen over å ikke klare å opprettholde farten var tung. Etter 21 og en halv time måtte kaste inn håndkleet.

– Til slutt så måtte jeg gi meg. Da jeg kunne ikke gå. Jeg hadde to og en halv time igjen, men det var ikke sjans, sier han.

Daniel Strand sier han har fått flere hyggelige meldinger, og at folk har ringt og lurt på hvordan det går med ham. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Endte med en natt på sykehus

50 kilometer unna målet sitt brøyt Strand rekordforsøket. Hva som skjedde etterpå husker han ikke særlig godt. Det har han blitt gjenfortalt.

– Jeg måtte ha litt legehjelp. Det er kanskje ikke helt uventet, men samtidig hadde jeg ikke trodd at jeg skulle klare å tyne kroppen så langt at jeg måtte legges inn på sykehus, sier altaværingen.

Kroppen hans hadde så store ødeleggelser at han måtte ha intravenøs behandling. Åtte liter vann måtte også tømmes fra musklene og lungene hans.

Heldigvis kom den ambisiøse skiløperen seg raskt til hektene igjen etter en natt på Hammerfest sykehus.

I tillegg til å ha fått en ego-knekk har Strand fått redusert lungekapasiteten sin som følge av rekordforsøket. Likevel er han glad han prøvde.

– Jeg har gått mange lange skiturer og skirenn tidligere, men det her var det ultimate. Så liker jeg å tro at jeg kom styrket ut av det. At jeg ikke klarte å ta verdensrekorden skal jeg helt fint klare å leve med, sier han.

Strand er klar på at om man skal forsøke seg på en så ekstrem utfordring, må man være veldig godt forberedt.

– Man trenger jo ikke å gå 400 kilometer for å få seg en god påsketur, sier han.

Daniel Strand har snekret sitt eget treningsrom hvor han også har kjent en god del smerte. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

– Det er ikke sunt det han holder på med

Førsteamanuensis i idrett ved Universitetet i Tromsø, Tor Oskar Thomassen, kjenner Daniel Strand godt.

Han mener det ligger i mennesker å teste grensene sine.

– Det gjelder forskjellige typer ekstreme prestasjoner. Enten er det å gå på ski eller å sykle ekstremt langt, overstige Mount Everest eller være på lange ekspedisjoner til Nordpolen og Sydpolen, sier Thomassen.

Tor Oskar Thomassen mener at et slikt verdensrekordforsøk ikke er det lureste å gjøre for kroppen. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Når man utsetter kroppen sin for slike ekstrempåkjenninger, sier Thomassen man kan få akutte problemer med både lunger og muskler.

– Det er ikke sunt det han holder på med. Det må man si. Men han er trent for det, og normalt sett skjer det ingen langvarige skader, sier han.

Thomassen sier han savner en større vilje hos folk til å utfordre sine egne grenser slik Strand har gjort.

– I og med at han presser seg så hardt at han må bli sendt på sykehus, så viser det at han har en vilje helt utenom det vanlige, sier han.