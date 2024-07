Saken oppsummert: Det er observert en økning i forekomsten av blå brennmanet langs norskekysten.

Tidligere har den røde brennmaneten vært den mest dominerende arten langs kysten av Sør-Norge.

Det er uvisst hva som er årsaken til økningen, men det kan ha noe med temperatur å gjøre, da den blå brennmaneten er mer varmekjær enn den røde.

Havforskningsinstituttet overvåker ikke maneter på samme måte som mange andre arter i havet, og mye av overvåkningen skjer gjennom plattformen «Dugnad for havet».

Forskerne er spesielt interessert i å få inn rapporter om store, tette forekomster av maneter, samt observasjoner av uvanlige arter.

Årlig gjøres det flere hundre manet-observasjoner langs norskekysten.

Nå viser det seg at den blå brennmaneten allerede har trukket helt nord til Harstad i Sør-Troms.

– Det vi får inn gjennom «Dugnad for havet», viser at det er bra med særlig blå brennmanet langs kysten, helt fra Oslofjorden og opp til Harstad.

Det sier forsker ved Havforskningsinstituttet, Tone Falkenhaug, til NRK.

Artens forekomst i Harstad er tidligere på året enn hva forskerne tidligere har fått opplysninger om, forteller havforskeren.

Nå ser forskerne at ting er i ferd med å skje langs kysten, også i Sør-Norge.

OBSERVASJONER: Havforsker Tone Falkenhaug forteller om stadig flere observasjoner av blå brennmaneter. Foto: Miriam Grov / NRK

Mer vanlig

I flere år har den røde brennmaneten vært den klart mest dominante brennmaneten langs kysten av Sør-Norge.

Nå blir den blå, som også trekker stadig lenger nord, stadig mer vanlig i sør.

– Folk melder inn at de aldri kan huske at de har sett så mye blå brennmanet. Akkurat nå ser det ut til at det er og har vært veldig gode forhold for nettopp denne arten, sier Falkenhaug.

Hun understreker at det er vanskelig å si om det har vært en økning over tid, all den tid maneter ikke overvåkes på samme måter som mange andre arter i havet.

Varmere hav

Det er foreløpig uvisst hva som er den konkrete årsaken til at den blå brennmaneten har blitt stadig vanligere langs kysten.

– Det kan ha noe med temperatur å gjøre, for den blå brennmanet er mer varmekjær enn den røde, sier forskeren, før hun fortsetter:

– Men den røde har også over år de store variasjonene, så det har vært år det har vært lite rød brennmanet også, før den kommer tilbake igjen. Det gjenstår å se om det bare er et spesielt år i år.

Falkenhaug presiserer at den blå brennmaneten ikke er noe farligere enn den røde brennmaneten.

MANET: Fredag var det ingen blå brennmaneter å se i sentrum av Harstad. Den røde derimot, den var det å se flere av langs byen havnepromenade. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Det kan svi veldig å bli brent av brennmanet. Her er sju tips for å lindre svien.

Ønsker tips

Selv om Havforskningsinstituttet overvåker alle havene rundt Norge, samt en rekke ulike arter i havet, gjøres ikke dette med maneter.

Mye av overvåkningen skjer i dag gjennom plattformen «Dugnad for havet», hvor Havforskningsinstituttet årlig mottar flere hundre manet-observasjoner fra folket. Disse observasjonene har vært gull verdt for forskerne.

– Derfor er dette med rapporter fra publikum veldig nyttig, sier hun.

Det er spesielt en type observasjon forskeren ønsker at blir meldt inn.

– Når det gjelder maneter, så er vi veldig interessert i å vite om det er store, tette forekomster. men også av uvanlige arter som man gjerne vil få svar på. Da får man svar fra en ekspert på det, sier hun avslutningsvis.