– Jeg tror mange av de som velger alternativt, gjør det fordi de ikke får plass i boligmarkedet.

Det sier Tale Ellingvåg. Hun har vært med på å starte Reduser husleia-kampanjen, gjennom Instagram-kontoen @min_drittleilighet, som setter fokus på dårlige boforhold, høye priser og vanskelige utleiere.

Tale Ellingvåg i Reduser husleia mener forholdene i leiemarkedet ikke er gode nok, og skjønner at noen velger alternativt. Foto: Amanda Iversen Orlich

Kampanjen går særlig ut mot større utleiefirma, som finnes i flere byer i landet.

Ellingvåg sier det er mange måter å løse boligknipa på, dersom behovet skulle melde seg.

– Det er flere løsninger vi ser at folk tyr til fordi de ikke får plass på boligmarkedet i dag. Vi hører om folk som flytter ut i bobil, enten på faste plasser eller reisende rundt i området de hører til. Og vi har fått meldinger fra følgere som har flyttet ut i seilbåt, sier hun.

NRK har spurt de som ikke velger tradisjonelt om deres beste råd.

1. Bo i bilen

Jean Philip Svartdahl kjøpte en van i august 2018, mens han studerte i Oslo.

– Jeg gjorde det fordi jeg ikke ønsket å bosette meg fast. Kjæresten min skulle studere i Trondheim. Min ambisjon var å ha mye frihet og å kunne reise rundt i Norge i vanen, og å kunne besøke henne når jeg ville, forklarer han.

«Pragmatisk» er ordet Svartdahl bruker om vanen før kjæresten kjøpte seg inn i den. Nå er den malt om, og gjort mer hjemmekoselig enn denne kalde vinterkvelden. Foto: Privat

Svartdahl innredet bilen slik at han kunne bo i den, men hadde ikke varme, ikke vann og ingen vask.

– Jeg bodde i den i ett år i Trondheim. Det var kaldt. Mye mørkt, og mye kaldt. Men jeg syntes faktisk at det var fantastisk å gå over en time til og fra skolen, sier han og ler.

Svartdahl sier parkering kan være en utfordring. Ha godt med tøy, kjøp en skikkelig vinterpose og tenk over når du kjøper bilen, råder han. Men ikke gå i gang med innflytting hvis du har dårlig tid. Gjør det gjerne over sommerferien.

Jean Philip Svartdahl fra Bærum holder til i vanen sin i Lyngen i Nord-Troms over sommeren, sammen med kjæresten. I august bærer det mest sannsynlig tilbake til Trondheim. Foto: Privat

– Finn et sted å ha materialer og verktøy tilgjengelig når du velger å innrede bilen din. Jeg prøvde å kjøre rundt med materialer mens jeg bodde i den, og endte opp med å stå på parkeringsplasser med hodelykt og håndsag. Halvparten av tiden går til å laste ting inn og ut. Det var håpløst.

Men han angrer ikke på valget.

– Jeg elsker friheten og eventyret som kommer ved å bo bil. Og jeg elsker lite vedlikehold, lite avstand mellom tingene jeg trenger, og hvordan en minnerik kveld kan skapes kun ved å lage middag en fin plass. Uten forstyrrelser som internett og TV blir samtalen satt i fokus.

Jean Philip Svartdahls tips til deg som vil bo i bil: Ekspandér faktaboks Ha kjøleboks eller kjøleskap. Vi har en kjøleboks koblet på sigarettenner. I løpet av to år med blant annet en seks ukers tur til Portugal har vi kastet én svett ost og én.most tomat.

Ha frukt- og grønnsaksnett. Pen innredning holder frukt og grønnsaker friskt.

Ha et sykkelstativ som enkelt monteres/demonteres slik at du enkelt kommer inn begge veier i bilen.

Lås igjen den ene skyvedøren. Da får du bedre plass.

Det finnes en fantastisk Facebook-gruppe: Vanlife-Norge. Ildsjelen Bjørn Von Der Fehr tar varmt imot nye medlemmer. Medlemmene er flinke på råd og å invitere til treff.

Kjøp hvitløk, chilli, ingefær. Fantastiske retter kan tilberedes på ett bluss. Ta deg tid.

Velg om du ønsker å være instavennlig eller frihetsvennlig. Ønsker du frihet må du tilrettelegge for alt utstyr du måtte, ha skiboks på taket, god plass til klær, ikke ha teppe på gulvet, etc. Du blir lei av å pakke inn og ut. Til slutt gidder du ikke gjøre aktiviteten fordi det er så mye arbeid å komme til f.eks slakklinen - som ligger innerst/nederst.

Ha kjetting, slepetau og startkabler. Store biler er dårlige på vinterføre!

2. Flytt inn i seilbåt

Elise Karoline Haugen flyttet til Tromsø i 2018 for å studere, og innså raskt at prisnivået på leiemarkedet var for høyt for henne. Da ble det seilbåt.

– Jeg starta med en enkel og fin båt til 140.000 kroner. Den var bare et «hus» og et toalett. I starten hadde jeg ei bøtte å dusje i, og måtte vaske klær hos venner.

Elise Karoline Haugen er fra tettstedet Tau i Strand kommune i Rogaland har bodd i båt i fire år. Hun har en maritim familie med kaptein-far og en mor som er matros. Foto: Privat

Nå har hun oppgradert til en litt større båt, og slipper å lene seg på venner for å få gjort klesvasken. Hun trives godt, men tror ikke budsjettbåtlivet er for alle.

– Er du avhengig av å dusje hver dag, kommer det ikke til å gå. Jeg syntes det var verdt det lille offeret, der jeg kunne ha medlemskort på treningssenteret og ta en dusj der. Det er en artig og litt alternativ livsstil.

Til andre som vurderer å bo i båt vil hun anbefale å ikke søke for mye på nettet om hva som er «riktig».

– Du trenger ikke å gå for det største og det beste, og man kan høre med andre om hva deres preferanser er. Men det er ikke ett svar på hva som er best og hva som er bra med å bo i båt, sier hun.

Det kan bli kjølig i båt på vinterstid. Da er det viktig med nok varme, mener Haugen. Her er hun på tur med den nye båten i Lofoten. Foto: Elise Karoline Haugen

Haugen mener det er viktigst å finne ut av egne preferanser. For henne er det viktig å kunne stå i båten, ha varmt vann, men også gode venner som kan hjelpe til hvis det skulle være noe. Men skal du bo på et sted med kalde vintre, er varme også viktig.

– Begrensningene er mest budsjett som går ut over komfort, enn personen selv. Har man høyt budsjett, kan man få akkurat det samme som et hvilket som helst hus, mener hun.

3. Bygg et minihus

Andrea Mathisen og kjæresten Runar Korneliussen fra Hammerfest bestemte seg for å spare inn ved å bygge selv. Det endte med et hus på 17 m2 og kostnader på cirka 320.000 kroner, inkludert inventar.

Senga i minihuset kan heises opp og ned for å spare plass. Ellers er alt som i et vanlig hus, bare mindre. Foto: Privat

– Det er helt fantastisk å bo der. Det ble mye større enn det vi hadde forventa, og det er veldig greit å kunne bo for seg selv når man studerer uten å betale for mye, sier Andrea Mathisen.

Hun sier det er som å bo i et vanlig hus, bare i mindre skala. Den eneste forskjellen er at de har en kompostdo, heller enn et toalett koblet til et kloakkanlegg.

– Skal man bygge selv, start planlegginga tidlig. Regn godt på vekt, og at det oppfyller kravene for transport langs vei. Det kan fort bli komplisert hvis man må ha spesialtransport på grunn av vekta.

Andrea Mathisen og Runar Korneliussen bestemte seg for å bygge minihus. De har kjørt huset på en tilhenger fra Trondheim og opp til Tromsø, der de etter hvert skal bo. Foto: Privat

Mathisen sier det er viktig å ta kontakt med kommunen for å høre om hva reglementet sier om plassering av minihuset.

– Tromsø kommune anser for eksempel et minihus som en campingvogn, så du kan stille den på en tomt så lenge det allerede er bebygd. Mens du må søke til kommunen om å plassere den i Trondheim. Det varierer veldig, sier hun.

Her er bygginga av den 17 kvadratmeter store boligen på hjul godt i gang. Paret brukte rundt tre og en halv måned, der de jobbet intensivt hver dag. Huset sto klart i august i fjor. Foto: Privat

De har planlagt å bo i huset mellom tre og fem år for at de skal tjene på det. Nå bor Mathisen i Tromsø, og venter på at kjæresten skal komme ned fra Hammerfest.

– Vi gjorde alt arbeidet selv, og fikk inn fagfolk til å hjelpe med bad og det elektriske. Vi er også heldige som har slekt og venner som har hjulpet oss.