TIL får millioner for å utsette Høgli-retur

– For TIL har dette vært en vanskelig sak siden mange der ute har gledet seg til at Høgli skulle komme tilbake i sommer.

Det sier sportsjef Svein-Morten Johansen til nyheten om at Høgli utsetter hjemreisen til Tromsø til etter jul.

Men en svært god økonomisk kompensasjon og avtaler om kunnskapsutveksling fristet klubben til å gå med på å vente et halvt år ekstra.

Stepper inn for skadet medspiller

Da spillerkollega Peter Anker brakk ankelen under kampen mot FC Midtjylland 17. mai, kom trener Ståle Solbakken i knipe. Derfor bad han Høgli om å utsette returen til gamlelandet.

– Det var noen ting som skulle falle på plass for at det skulle skje, men jeg falt på at jeg ønsket å hjelpe FCK en periode til. Jeg har et godt forhold til klubben og har lyst til å hjelpe dem, sier Tom Høgli selv.

Det er ikke uproblematisk for TIL å utsette Høgli-returen. Spissen Runar Espejord er skadet, noe som gir omrokkeringer i laget. Likevel ble laurbærene for fristene til at TIL så seg råd til å gå glipp av dem.

Lukrativ avtale

Det måtte mye til for at Tromsø skulle gå med på handelen. Men avtalen mellom klubbene gir TIL:

Et fast grunnbeløp i millionklassen

Bonus på Champions League-resultater i år og til neste år.

Fotballfaglig samarbeid med FC København.

Én treningskamp i Tromsø i den tida Høgli spiller for TIL. TIL får alle inntekter fra kampen.

Tilgang på informasjon fra FCKs talentspeidere, som ifølge Johansen er blant de som er lengst fremme i Europa.

Sportsjef Svein-Morten Johansen sier at klubben føler at de har fått en veldig god avtale med FCK.

– At vi får midler nå kan åpne for at vi kan hente inn en ny spiller. På den andre siden er det viktig at vi føler at det er en riktig spiller på kort og lang sikt. Og det kan hende at vi kan bruke nettverket som FCK har til å finne en ny spiller, sier han.

Familien flytter

Høgli selv var helt innstilt på å flytte nordover til sommeren. Han sier at det er en vanskelig asvgjørelse for familien, siden ett av barna skal begynne på skolen denne høsten.

Men samboer June sa seg enig i at Tom Høgli skulle bli igjen i den danske hovedstaden mens hun tar med seg de to barna og flytter nordover.

Det kunne uansett blitt lite tid sammen med familien i høst, for det ligger an til å bli et hektisk halvår for skånlendingen. Likevel var ikke det viktigst for Høgli.

– Det er selvfølgelig artig å være med på europacupspill, men det går går mest på det å få hjelpe laget. Å spille kvalik i Champions League er en bonus, men ikke avgjørende, sier Høgli.

Og Svein-Morten Johansen sier at for TIL sin del er et halvt års utsettelse til å leve med.

– Vi skal ha glede av Tom i lang tid, mot jubileet vårt i 2020.