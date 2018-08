Sykkeltyver måtte rømme landet etter drapstrusler

Det var i går at de to vogntogsjåførene ble observert mens de stjal med seg sykler som tilhørte barna i bygda. Hendelsen skjedde mellom Buktamoen og Finnsnes.

Saken ble først kjent for offentligheten da familiefar Steffen MacQueen publiserte et innlegg på Facebook, om at han hadde stoppet ugjerningen til de to sjåførene. Innlegget har i etterkant blitt slettet, men spredte seg som ild i tørt gress, og kommentarene har ikke latt vente på seg.

Sku tatt jekken å slått i hjel dritten å brent hele bilen te grunnen. De som er parasitter

Satans pakk slå dem i hjel med sleggehammer

Vogntoget er eid av Girteka, som er et av de største transportselskapene i Europa, med sine over 5000 vogntog og 12 000 ansatte.

Nordmenn som sjokkerer

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med de to sjåførene, og heller ikke personene bak kommentarene. Men en som har fått kjenne på stemningen på sosiale medier i etterkant, er kommunikasjonssjef Kristian Kaas Mortensen, i Girteka.

Mandag kveld brukte han tid på å svare på mange av kommentarene. Da var han skamfull og sjokkert over de to sjåførene. Tirsdag rettes sjokket mot noen andre.

– Jeg forstår at folk blir sure, men jeg er sjokkert og skamfull over å se så mange personer som truer med å henge, brenne og drepe andre mennesker.

Mortensen sier han er særlig sjokkert over at det er nordmenn som står bak dødstruslene.

– Norge er et velutdannet og rikt land. Kommentarene jeg har sett det siste døgnet er ikke velutdannede, sier Mortensen.

Ferbanna kjæltingPAKK! Straff: hengning ved daggry

For farlig å bli i Norge

Det tok ikke lang tid før Girteka klarte å lokalisere de to mennene. De noterte ned lisensnummeret til bilen, og deretter tok det kun sekunder før de var funnet.

Girteka har tatt hånd om bilen, og det er ikke aktuelt å gi oppdraget videre til noen andre sjåfører, fordi det er for lett å kjenne igjen bilen. De frykter nye sjåfører vil bli utsatt for voldshandlinger.

Også de to sjåførene lever farlig i Norge.

– Det var rett og slett altfor farlig for dem å oppholde seg i landet, og eneste mulighet var å sende dem hjem til Litauen, sier Mortensen.

Sparken begge to

Mortensen bekrefter at de to har fått sparken. Å gi dem sparken er det samme som å vise respekt til de rundt 12.000 andre ansatte som ikke stjeler, mener han.

– Men på samme måte som at kommentarene jeg har sett ikke er representativt for nordmenn generelt sett, vil jeg også understreke at handlingen til de to mennene ikke representerer Girteka.

Mortensen legger til:

– Og jeg må si jeg håper dødstrusler ikke er den vanlige reaksjonen på denne typen kriminalitet i Norge.