Her blir trailersjåførene tatt på fersken mens de stjeler sykler fra barna

– For en frekkhet og tjuvpakk!

Slik beskriver Steffen André Tveiten MacQueen synet som møtte ham på vei hjem mandag kveld. Han hadde akkurat hentet dattera si fra skolebussen, da han ble vitne til de to som lasset inn syklene i det litauiske vogntoget.

Han synes det verste var at ungene måtte oppleve hendelsen.

– Jenta mi var redd, og begynte å gråte. En sykkel er en sykkel, men ungene sine, de vil man beskytte. Jeg vil jo ikke at datteren min skal bli redd for å ta bussen, sier Steffen til NRK.

Han har anmeldt saken til politiet, som skriver følgende melding på Twitter mandag kveld:

– Jeg er flau og skamfull

Det er selskapet Girteka som eier traileren, og som er arbeidsplassen til de to mennene. Girteka er et av de største transportselskapene i Europa med sine over 5000 vogntog og 12 000 ansatte.

Steffen sier han ikke tror tyveriforsøket hadde utgangspunkt i ondskap.

– Jeg tror rett og slett det handlet om dumskap. Og jeg holdt ikke tilbake da jeg fortalte dem nøyaktiv hva jeg synes om handlingen.

Da kommunikasjonssjef Kristian Kaas Mortensen fikk vite om hendelsen, tok han umiddelbart kontakt med Steffen og beklaget på vegne av selskapet.

– At to personer gjør dette er uakseptabelt. Jeg er flau og skamfull, og skuffet over at to personer klarer å ødelegge for et helt selskap, sier Mortensen til NRK mandag kveld.

Girteka-traileren skal være på vei til Alta eller Skjervøy, og Mortensen forteller at de er i full gang med å få dem stoppet. De har sett bilnummeret, og jobber derfra med å få navnene.

– Slike mennesker hører ikke hjemme i Girteka. Å stjele, om det så er innad i selskapet eller fra andre, er ikke greit.