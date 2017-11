Siktet 21-åring er for syk for samtaler med sin forsvarer

Kvinnen er nå lagt inn ved en psykiatrisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Advokat Ulf E. Hansen er forsvarer for den sikta kvinnen etter drapet i Lenvik mandag. Foto: Nyhetsspiller / NRK

– Jeg kan ikke tenke meg at politiet vil foreslå en vanlig varetektsfengsling. Dette er en sak der det kreves medisinsk oppfølging av min klient, sier kvinnens forsvarer, Ulf. E. Hansen til NRK.

Hansen sier til NRK at saka er tragisk og at han setter sin lit til politiet forstår at hun trenger oppfølging utenom det vanlige.

Han har ikke møtt sin klient fordi han har fått opplyst fra sykehuset at det ikke er tilrådelig å starte en dialog allerede nå.

Politiet har flere ganger fortalt at de ikke har oversikt over om den 21-år gamle kvinnen har en sykdomshistorikk. Ulf E. Hansen sier han er informert om at kvinnen har slitt i lang tid.

– Jeg har fått hovedtrekkene i historien hennes og forstår at dette er ikke noe som plutselig har oppstått. Hun har hatt en vanskelig historie over tid, og at dette er bakgrunnen for den triste hendelsen i går, sier Ulf E. Hansen.

Han vil heller ikke kommentere om kvinnen har erkjent det hun er sikta for.