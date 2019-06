Reinkalv jaget ut på tynn is: – Hundeeiere må respektere båndvangen

– Akkurat nå er naturen på sitt mest sårbare. Og vi må huske på at vi bare låner naturen når vi er på tur, sier Tine Marie Hagelin.

Hun er utdannet biolog og naturforvalter, og jobber som daglig leder i Ishavsbyen friluftsråd. I tillegg er hun hundeeier, og glad i å være på tur.

Søndag var hun på vei hjem sammen med familien, da de måtte stoppe ved Finnvikvatnet på Kvaløya. Ute på vannet, som var dekket av helt tynn is, sto nemlig en forskremt reinkalv.

HUNDEEIER: Tine Marie Hagelin sammen med hunden sin. Foto: Privat

– Det viste seg at flokken kalven tilhørte hadde blitt skremt av en hund som var sluppet løs. Det var en ganske fortvilt situasjon for det stakkars dyret, sier Hagelin.

Hun valgte å dele et bilde fra hendelsen på Facebook. Det er nå delt flere hundre ganger, og diskusjonen går frisk for seg.

TUROMRÅDE: Området rundt Finnvikvatnet på Kvaløya er et yndet turområde med mange fjell.

– Lite som skal til

– Jeg delte bildet for å minne hundeeiere på hvorfor vi har båndtvang. Akkurat på denne tiden av året er det fullt av hekkende fugler og relativt nyfødte dyr i naturen. Nærvær av et rovdyr, som en hund, kan være nok til å skremme mora vekk fra barnet sitt. Eller det kan skremme dyra til å gjøre risikable valg, som i dette tilfellet, sier hun.

I Norge er det båndtvang fra 1. april til og med 20. august. Likevel opplever Tine Mari Hagelin at en del hundeeiere slurver.

– Som hundeeier selv har jeg forståelse for at man ønsker å la hunden løpe litt løs. Jeg hører ofte at folk forklarer det med at de har kontroll på hunden, og at hunden er så snill. Men hunden trenger ikke være en jakthund for å skremme andre dyr. Det kan vi mennesker også gjøre, og akkurat nå er det så lite som skal til, sier Hagelin.

Trist syn

Kjetil Johansen i Norsk Kennel Klub synes bildet fra Finnvikvatnet er et trist syn.

Ifølge Johansen er kennelklubbens oppfatning at de fleste hundeeiere respekterer båndtvangen.

Tromsø brann og redning rykket søndag ut til Finnvikvatnet for å få reinkalven i land. Da de kom til stedet hadde reineier klart å få dyret tilbake på trygg grunn.