Kvinne (89) måtte amputere foten – uklart hva som har skjedd

– Vi håper at politiet får klarhet i hva som har skjedd, for det aller beste er jo at noe slikt aldri skjer igjen, sier Stine Renate Larsen til NRK.

Hun er barnebarnet til kvinnen som fredag ettermiddag ble funnet skadd på bussterminalen i Harstad. Kvinnen som er 89 år gammel måtte amputere den ene foten etter hendelsen – som fortsatt er litt uklar.

– Mormor forteller at hun var på vei fra bingoen og over til havnepavilijongen for å kjøpe seg mat. Hun gikk over til bussholdeplassen i Harstad sentrum, og plutselig kommer det et stort kjøretøy mot henne, forteller Larsen.

Ble funnet av forbipasserende

Mormoren klarer ikke selv å si hvilket type kjøretøy, bare at det var stort.

– Legene mener også at det må ha vært et stort og tungt kjøretøy med tanke på hvor skadet foten hennes ble.

Stine sier at mormoren har forklart at hun forsøkte å dunke i kjøretøyet for å gjøre sjåføren oppmerksom på at hun er der. Etter det husker ikke 89-åringen nøyaktig hva som har skjedd.

– Om hun ble dyttet over ende av kjøretøyet eller om hun ble påkjørt og havnet under hjulet, det vet vi ikke. Hun kan nok ha vært vanskelig å se. Det var et forferdelig vær og hun hadde mørke klær, og kun en liten refleks.

89-åringen ble funnet av forbipasserende og så fraktet videre til sykehus.

– Etterforsker bredt

Politiet har etterlyst vitner til hendelsen, og søndag forteller operasjonsleder Jan Erik Solheim at en del har meldt seg.

– Vi har avhørt en del mennesker nå, men jeg har ikke akkurat nå helt oversikt over hva som har kommet fram der.

Politiet har valgt å gjøre midlertidig beslag av førerkortet til en bussjåfør.

– Sjåføren får derfor automatisk status som siktet. Jeg vil ikke uttale meg om hva bussjåføren har sagt i avhør. Vi etterforsker bredt. Det vil forhåpentligvis snart vise seg hva som har skjedd, sier Solheim til NRK.

Neste steg er å avhøre kvinnen som ble skadd for å høre hennes forklaring, ifølge operasjonslederen.

NRK har forsøkt å kontakte det aktuelle busselskapet søndag kveld uten å lykkes.

For familien er det også viktig at politiet finner ut hva som har skjedd, forteller Stine Renate Larsen – som legger til at de ikke tror noen har gjort dette med vilje.

– Alle som kan ha sett noe må ta kontakt med politiet. Det er en tragisk sak, men mormor har det heldigvis bra etter forholdene.