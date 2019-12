85 dagers ekspedisjon gjennom Arktis: – Har ikke kostet skattebetalerne en krone

– Det har vi avtalt med rederiet at vi ikke skal snakke om, sier Ebbesen til NRK.

De to ekspedisjonsfarerne Ousland og Horn ville ikke bare ut på eventyr da de seilte fra Alaska mot Nordpolen i 25. august i år. De ville også bevise at klimaendringene nå gjør det mulig å seile med båt helt til 85 grader og 30 minutter nord, noe som ville vært helt utenkelig for bare tjue år siden.

Dette bildet viser de to polfarerne en måned uti ekspedisjonen, mens det ennå var dagslys. Foto: Mike Horn

Men den siste halvannen måneden har vanskelighetene stått i kø for de erfarne eventyrerne. Isen har vært tynnere enn forutsett, og den har drevet i feil retning. Dermed har turen mot Svalbard tatt mye lengre tid enn planlagt.

Allerede for to uker siden ble myndighetene varslet om at de erfarne polfarerne hadde møtt på utfordringer i sitt forsøk på å krysse Polhavet. Da ønsket de ikke å bli reddet ut.

Senere ble avgjørelsen om å be «Lance» om assistanse tatt.

– Det var ikke en kostnad ekspedisjonen ønsket seg, men gutta i teltet og vi var enig om at dette var den tryggeste og beste løsningen for å få en vellykket og god slutt på ekspedisjonen.

Å bli henta ut av isen av forskningsskipet «Lance» var en avgjørelse gutta i teltet var med på, sier ekspedisjonsleder Lars Ebbesen. Foto: Mike Horn

– Ingen redningsaksjon

Sent torsdag kveld er det ventet at Aleksander Gamme og Bengt Rotmo skal treffe de to slitne polfarerne, som nå har tilbrakt rundt 85 døgn på isen. Onsdag forlot Gamme og Rotmo forskningsskipet «Lance» for å gå i møte med Ousland og Horn, som nå er utslitte både fysisk og psykisk, og snart fri for mat.

Ebbesen er likevel opptatt av at dette ikke er en redningsaksjon i tradisjonell forstand.

Det utspiller seg et drama i mørket på isen i polhavet. Ekspedisjonsleder Lars Ebbesen venter på at Børge Ousland og Mike Horn skal få møte sine to venner fra forskningsskipet «Lance». Foto: Eivind Molde / NRK

– Det å hente dem ut er en del av planen vår, og den er 100 prosent privat. Underveis har vi hatt dialog med mange instanser, både Kystvakta, Sysselmannen på Svalbard og Polarinstituttet. Men det har ikke vært en kostnad for noen, hevder ekspedisjonslederen.

Den opprinnelige planen var at seilbåten «Pangea» skulle ta imot polfarerne. Men den ville sannsynlighet få trøbbel i all isen.

Også «Lance» har fått mange utfordringer på sin vei mot Ousland og Horn. Men isbryteren Kronprins Haakon, som har vært i området, har nå satt kursen sørøstover.

– Vi regner ikke situasjonen som en nødssituasjon, sier rederisjef i Havforskningsinstituttet Per Wilhelm Nieuwejaar.

Arktis Ekspandér faktaboks Arktis, hav- og landområdene omkring Nordpolen.

Den sentrale del av Arktis er Polbassenget, som sammen med randhavene vanligvis kalles Polhavet.

Store deler av Polhavet er dekket med drivis. Isens utbredelse er omtrent dobbelt så stor tidlig på våren som utpå sensommeren.

Lengst mot nord ligger isgrensen i Svalbard – Barentshav-sektoren, lengst mot sør ut for østkysten av kontinentene, hvor kalde strømmer fra nord fører drivisen med seg.

Store områder av randhavene er vanligvis helt eller delvis fri for is noen måneder i sommersesongen, og selv i det sentrale Polbassenget finnes det her og der råker og strekninger med åpent vann. Kilde: Store Norske Leksikon.

Sponses

Hva selve ekspedisjonen koster, ønsker ikke Ebbesen å uttale seg om.

– De som finansierer ekspedisjonen er sponsorer og samarbeidspartnere Mike og Børge har hatt over mange år. Mange av dem som har vært med tidligere, er med nå. Dette handler om å bygge opp tillit og samarbeid på en måte som gir en verdi tilbake. Det er en intrikat forretningsmodell, sier han.

En av sponsorene er Helsport, der Hallvard Backe er markedssjef.

– Vi har samarbeidet med Børge i over 30 år, og har vært med han på mange turer opp igjennom. Det gjør at vi er naturlige støttespillere på den turen han er på nå. Det er en stor og ambisiøs tur, så vi ønsker å kunne bidra med så mye vi kan.

Selskapet er utstyrsleverandører til ekspedisjonen både til Mike og Børge, i tillegg til at de sponser de store, kostnadsdrivende turene.

– Hvor mye penger er det snakk om?

– Jeg skal ikke gå nærmere inn på akkurat hvor mye det er snakk om, men det er en betydelig sum, sier Backe.

Dette har skjedd Ekspandér faktaboks Planen til Børge Ousland og Mike Horn var å krysse hele Polhavet fra Alaska til Svalbard, både med hjelp av seilbåt og ski.

Ekspedisjonen startet med båt i Nome i Alaska 25. august.

De har vært på skitur siden 12. september.

Polfarerne skulle egentlig bli hentet av Mike Horns seilbåt «Pangea», men på grunn av vanskelige isforhold, er det begrenset hva seilbåten tåler.

25. november ba polfarerne skipet «Lance» om å hente dem ut.

«Lance» har vært på en rekke forskningstokt i områdene rundt Svalbard.

Planen er at polfarerne og skipet skal finne et møtepunkt ved 82 grader og 30 minutter nord. Men på grunn av forsinkelser er det usikkert om de rekker det.

Polfarerne Aleksander Gamme og Bengt Rotmo er med «Lance» for å kunne bistå.

Onsdag 4. desember forlot de forskningsskipet og bega seg i møte med Ousland og Horn.

Beløp bestemt på forhånd

Det er flere sponsorer som sponser turen, og Norrøna, Helsport og Devold er noen av de norske hovedsponsorene.

– Nå har det kommet uforutsette kostnader med å ta inn Lance. Støtter dere dette også?

– Jeg kan ikke uttale meg noe nærmere om de må hente inn mer eller mindre penger. Det vet jeg ikke, sier Backe i Helsport.

– Setter dere et tak, eller hvis det kommer uforutsette hendelser, så kan dere gå inn og støtte mer?

– I utgangspunktet har vi ikke fleksibilitet på det. Det er bestemt på forhånd og vil ikke endres under ekspedisjonen. Om det kommer et spørsmål i etterkant, så får man heller vurdere den saken da.