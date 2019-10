Folk sperrer opp øynene når de ser hva Dino gjør

Dino Tomic sitter på gulvet hjemme i kjellerstua på Notodden. Fra det trehvite, kjølige rommet i den lille byen henvender han seg til hele verden.

Som mange andre kunstnere, har han byttet ut kunstgalleri med Instagram.

– Hvorfor skal jeg lage en galleriutstilling som kanskje tusen mennesker kommer for å se? På Instagram får jeg vist meg fram for hundretusener.

Han sveiper gjennom galleriet sitt på bildedelingsappen. Peker på én av videoene, og forteller at den har 93 millioner visninger totalt.

Kommentarene under bildene og videoene er mange.

Det er mye «wow». Mye «amazing». Og en hel del «this is the best I've ever seen».

Nettleseren din støtter ikke video. Nettleseren din støtter ikke video.

Neglesaksen skyver forsiktig kruttkornene på rett plass. Konturene av et motiv begynner å vise seg på plata foran ham.

31-åringen er én av de få i verden som bruker krutt for å lage bilder. Han ville finne på noe eget for å skille seg ut.

– Jeg var som alle andre. Jeg startet med tradisjonelle oljemalerier og akryl. Men uansett hvor flink jeg ble, ble jeg alltid sammenlignet med andre som hadde gjort noe lignende før meg, sier han.

Nå kan han lage kunst av hva som helst. Han bruker mest tid på ting han vet slår an på Instagram. Ting folk ikke har sett før. Ting som gir en wow-opplevelse.

På den måten får han mye oppmerksomhet. Også fra verdensstjerner som har sett arbeidet hans.

Hollywood-skuespiller Morgan Freeman har delt denne Dino-posten på Instagramkontoen sin. Da Dino var 16 år bestemte han seg. Han skulle lage minst ett bilde hver eneste dag. Målet var klart. Han ville bli verdenskjent for arbeidet sitt.

14 år etter han satte seg det hårete målet, har han godt over 700 000 følgere på Instagram. Han forteller at han stadig får promoteringsoppdrag fra store internasjonale selskap som HBO, Netflix, Hulu, Nickelodeon og Sony.

Kravet om å lage minst ett bilde om dagen, har han holdt fast ved.

Hver eneste dag har han jobbet. Bortsett fra et par dager da han fikk betennelse i håndleddet etter å ha malt for mye.

– Men jeg hadde ikke lyst til å slutte. Derfor lærte jeg meg å bruke venstre hånd. Det var krevende, men kunnskapen ikke i hendene. Den ligger i hodet, forklarer han.

Og i hodet hans er det stadig nye ideer. Tanker om noe nytt han kan skape kommer hvor som helst og når som helst. For eksempel ved kjøkkenbordet.

Nettleseren din støtter ikke video. Nettleseren din støtter ikke video.

Én til fem dager. Det er ofte tidsrammen han setter for seg selv. Hvis han jobber for lenge med ett bilde, kjeder han seg.

Han driver med kunst fra han står opp til han legger seg hver dag, mandag til søndag.

Mye av det Dino produserer forsvinner. Han lager for eksempel bilder av vanlig salt på store, sorte laken, for så å ødelegge motivet etterpå.

– Jeg knytter meg ikke så veldig til kunsten min. Det meste av det jeg lager blir borte, men jeg kan jo bare lage nytt, sier han.

Det er viktig for ham å kunne slippe det. La det gå. Han vil ikke bli hektet på noe materielt.

Dino liker å pushe kunstneriske grenser. Presse seg til å tenke nytt. Overraske. Ikke la seg begrense.

Nettleseren din støtter ikke video. Nettleseren din støtter ikke video.

Et TV-team fra Tyskland kom nylig til Norge for å lage en reportasje om Dino. Han hadde jobbet en hel dag med et prosjekt han skulle vise for dem.

Kunstneren har ved flere anledninger preppet bakruta på bilen sin med skitt og brukt den som lerret. Denne gangen hadde han laget en kopi av bildet «Nattverden» bakpå stasjonsvogna si.

Det så ut til at det kunne komme litt regn, og Dino ville derfor flytte bilen sin under tak.

Han rister på hodet og humrer mens han forteller historien

– Og dermed kom de automatiske vindusviskerne på. Svisj, svisj. Bildet som jeg hadde jobbet med en hel dag ble visket bort før de rakk å filme.

Kunsten var riktignok laget for å forsvinne. Men ikke så kjapt.

Nettleseren din støtter ikke video. Nettleseren din støtter ikke video.

Noen ganger lar Dino krutt være krutt, og hengir seg til blekket. Han har eget tatoveringsstudio nede i byen. Han driver det sammen med samboeren.

Ingen av dem er i studioet hver dag.

– Jeg tar imot kunder når jeg har lyst og tid. Jeg skulle egentlig ønske jeg hadde mer tid. Ventelista er på over tre år, forteller Dino.

Han konsentrerer seg. På benken foran ham ligger en kunde som har ventet i nesten to år på å få Dinos blekk på kroppen.

Det er ikke første gangen Frank Finnøy reiser fra Drøbak til Notodden for dette.

– Jeg valgte Dino etter å ha sett detaljene i arbeidet hans. Han lager utrolig spennende motiver, og alt arbeidet hans er gjennomført. Det liker jeg, sier Frank.

På venstrearmen hans begynner omrisset av en bjørn å vise seg. Frank har tenkt nøye gjennom motivet på forhånd.

– Jeg var minst av fire søsken, og hadde alltid lyst til å bli sterk som en bjørn, sier han.

Dino tenker på huden som et lerret. Han tar ofte oppdrag der han får tegne på frihånd. Dino tar ikke småjobber. Han tatoverer kun store motiver.

Folk kommer fra hele verden. Snart kommer en kar helt fra Canada. Da får Dino frie tøyler til å tatovere hva han vil på frihånd, hvor som helst på kroppen hans.

– Jeg har også avtale med en stjerne fra Game of Thrones, forteller Dino, litt hemmelighetsfull.

Men det er ikke kjendisene på tatoveringsbenken, millionvisninger på Instagram eller eksperimentell kunst han er mest stolt av.

– Blyanttegningene av familien min.

Svaret kommer kjapt.

Ni portretter på 1,55x1,55 meter. Det tok til sammen tre år å tegne dem.

Disse kommer ikke til å forsvinne, viskes ut eller ødelegges. De skal få stå.