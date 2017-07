I 1000 år var den vesle bygda Eidsborg i Telemark åsted for et av Norges merkeligste kultritualer. Helt siden jernalderen har hedenske guder blitt båret ned til tjernet på midtsommeraften. Der ble de vasket, for å gi beskyttelse og fruktbare avlinger.

KULT: Sist gang Nikulsritualet ble vist fram for publikum var i 2005. Da ble det stoppet av kirken. Foto: Vest-Telemark Museum

Katolsk helgen

Da kristendommen kom til Eidsborg på 1200-tallet, klarte ikke kirken å få slutt på dette ritualet. Det ble isteden videreført som en katolsk seremoni, med en trefigur av helgenen Sankt Nikolas ("Nikuls") i hovedrollen.

– Dette holdt på til slutten av 1700-tallet, altså 200 år etter reformasjonen. Det er mye lengre enn de fleste andre steder, forteller formidlingsansvarlig Tilman Hartenstein ved Vest-Telemark museum.

HISTORISK VERDI: Nikuls-kulten har en historisk verdi som folk er interessert i. Derfor bør den vises fram, sier Tilman Hartenstein. Han er formidlingsansvarlig ved Vest-Telemark museum. Bak ham henger kopien av Nikuls. Foto: Robert Hansen / NRK

Stoppet av kirken

Fra 2003 til 2005 gjenskapte museet dette spesielle kultritualet. Etter en teatralsk katolsk messe i stavkirken gikk prosesjonen ned til tjernet, der en kopi av Nikuls ble vasket i Eidsborgtjønna.

GUDS HUS: Eidsborg stavkirke ble bygd rundt år 1250, på det som trolig er tuftene etter en hedensk gravhaug. Foto: Robert Hansen / NRK

– Det ble en stor suksess, men det ble stoppet av kirken fordi enkelte mente at det var upassende. Nå har det gått 12 år, og tiden er kanskje moden for å ta det opp igjen, sier Hartenstein.

– Forkastelig

Men flere kristne ledere i Telemark er meget skeptiske til planene.

– Dette synes jeg er helt forkastelig. Katolske helgener og hedenske avguder hører ikke hjemme i en protestantisk kirke, sier nestleder for Partiet De Kristne i Telemark, Torstein Nisi.

FORKASTELIG: Nestleder i Partiet De Kristne i Telemark, Torstein Nisi, er meget skeptisk til planene om å vise hedenske og katolske ritualer i Eidsborg stavkirke. Foto: Robert Hansen / NRK

Han mener at det er farlig å leke med ilden, selv om det bare dreier seg om et skuespill.

– Vi må verne om det gode, og ta sterkt avstand fra mørke makter. Ingen vil tilbake til tidene med inkvisisjon og hevndrap. Kristendommen er under sterkt press fra mange kanter i dag. Vi vil ikke at djevelen skal vinne plass i vårt land, sier Nisi.

KULTSTED: Kirka skuer utover gårdene som ligger rundt den myteomspunne Eidsborgtjønna. Foto: Robert Hansen / NRK

Også gruppelederen i Tokke KrF er skeptisk til museets planer.

– Kirka er et hus for gud. Jeg synes ikke ritualer med hedenske røtter skal inn i kirkerommet eller på kirkegården, sier Ellen Ofte Jakobsen.

Komplisert sak

Fungerende biskop i Agder og Telemark, Bjarne Sveinall, sier dette er noe som i utgangspunktet må bestemmes lokalt. Prost i Øvre Telemark, Asgeir Sele, innrømmer at det er en komplisert sak.

KOMPLISERT: Prost Asgeir Sele innrømmer at dette er en vanskelig sak. Foto: Privat

– Det kommer an på hvilken form det får. Det er uaktuelt med hedenske ritualer eller helgendyrking. Det må være en tydelig grense for hva som er skuespill og hva som er liturgi, sier Sele.

Det lokale soknerådet skal i første omgang avgjøre saken.

– Kommer det en søknad på bordet til oss skal vi selvfølgelig behandle den på en seriøs og ordentlig måte, sier soknerådsleder Elin Reinertsen Erikstein.