Tyver tømte huset da moren døde

Lise Minge, samboeren og broren hennes vet nesten ikke hvor de skal begynne å rydde. Alt er slengt utover golvet. Skuffer og skap er tømt, og mange ting er borte.

Moren døde 26. august, og begravelsen var 2. september. Forrige helg kom sønnen hennes til huset på Galleiodden i Kragerø for å se hvordan det sto til der. Han ble møtt av et kaos straks han åpnet døra.

Ikke lett å se ved første øyekast hva som er stjålet. Foto: Privat

– Det var helt vanvittig, sier Lise Minge. Først ble de sinna, så ble de frustrerte og lei seg.

De har bare en viss oversikt over hva som er borte. Så langt har hun levert fire A4-sider til politiet og forsikringsselskapet. TV-en har tyvene latt stå igjen, men blant annet sølvtøy, smykker og medisiner er borte.

Har fått tips

Politiet har vært i huset og gjort undersøkelser. De har sikret seg spor. Mye tyder på at innbruddet skjedde mens familien var samlet i begravelsen.

Tyvene har hatt god tid. De har gjennomsøkt hele huset. Foto: Privat

Lise Minge delte frustrasjonene og bilder på Facebook lørdag formiddag. Dette har skapt stort engasjement blant kjente og ukjente.

Det er ikke første gangen noen opplever å bli frastjålet noe under en begravelse, enten det har vært innbrudd i biler utenfor et kapell eller i huset til avdøde. En dødsannonsen kan bli oppfattet som en invitasjon av noen med uhederlig hensikt.

– Vi har fått tips som vi har gitt videre til politiet, forteller Lise Minge til NRK.

Hun er oppgitt over det som har skjedd og den ryddejobben de så vidt har begynt på. De måtte rydde på golvet først for å komme fram i huset. Nå krysser de fingrene for at tips de har gitt til politiet, fører til at tyvene blir tatt snart.